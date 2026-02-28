SUSCRÍBETE
    Nacional

    La última batalla de Baquedano

    Desde el año 2021 que la escultura se encuentra en el Museo Histórico y Militar, luego de haber sido removida desde Plaza Baquedano por el estallido social. Tras la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, la figura retornará a su lugar de origen.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El monumento del General Baquedano. RODRIGO GALVEZ

    El 12 de marzo de 2021, el “Monumento Baquedano”, ubicado en Plaza Baquedano -en honor al general de Ejército Manuel Baquedano-, fue removido de la zona céntrica tras haber permanecido ahí desde 1928.

    En esa zona, el monumento fue testigo por años de múltiples celebraciones y congregaciones ciudadanas, entre ellos los multitudinarios festejos por los dos triunfos futbolísticos de la Copa América. Sin embargo, el estallido social del 18 de octubre del 2019 obligó a que desde el Ejército decidieran trasladar la estatua de tres toneladas hacia el Museo Histórico y Militar. Justamente Plaza Baquedano -apodada “Plaza Dignidad” por los manifestantes- fue el epicentro del estallido social y la destrucción que se produjo específicamente en esa zona, en la que colindan las comunas de Santiago y Providencia.

    Pero ese ciclo llegó a su fin este miércoles, cuando por unanimidad el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó que el monumento vuelva a la Plaza Italia, lo que ahora quedará para gestionar desde la Municipalidad de Providencia, liderada por el alcalde Jaime Bellolio, en el marco del proyecto de restauración del nuevo eje Alameda-Providencia.

    Algunos lo han querido marcar como el “fin del octubrismo” y una derrota para los sectores de izquierda, pero otros han querido resaltar un retorno marcado por la unidad y transversalidad.

    Monumento de General Baquedano es reinstalado en el Museo Historio Militar. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    Los aspectos técnicos

    Actualmente, en Plaza Baquedano el plinto -que es la base de la estatua- se encuentra vacío. El paso siguiente es retirar la escultura y trasladar al general Baquedano con su caballo “Diamante” por medio de una grúa desde el Museo Histórico y Militar. Para ello se requiere retirar una puerta del recinto, debido al tamaño que tiene. La empresa encargada del traslado -Taller Montes Becker- es la misma que se encargó de retirar el monumento el 2021.

    Dentro de su trabajo primero se contempla izar la escultura para posicionarla en el plinto. En ese proceso, el Consejo de Monumentos Nacionales estaba especialmente preocupado por cerciorarse de que el hormigón pegue adecuadamente. Para ello se harán visitas en terreno.

    Posterior a ello, y una vez instalado el monumento, vendrá otro proceso que consiste en sacar las 23 capas de pintura del plinto que le dan el aspecto blanco, para restaurar la roca original, que tiene un color verde. Eso demorará más tiempo, dicen en Providencia, así como también un posterior tratamiento del bronce de la escultura y de la tumba del Soldado Desconocido.

    Previamente, y para conseguir el apoyo del Consejo de Monumentos Nacionales, Providencia tuvo que conseguir muchos estudios técnicos para demostrar la factibilidad del proyecto, entre ellos un “estudio de cargas antrópicas”, que evalúa la presión por el peso humano, es decir, la gente que se sube a la estatua. Bellolio ha dicho varias veces que no recordaba otro monumento al que se le pidieran tantos antecedentes como al de Baquedano.

    En eso, además, será clave la seguridad que se disponga en la zona, especialmente con hitos relevantes que congregarán gente, como la marcha feminista del 8 de marzo y el cambio del mando del 11 de marzo, pero en eso desde Providencia han dicho que la seguridad y el orden dependen de Carabineros y del gobierno.

    El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI).

    El simbolismo político

    Fue hace un año que Bellolio comenzó a gestionar el regreso del monumento a Plaza Italia. En eso tuvo conversaciones directas con el Presidente Gabriel Boric, quien delegó el tema en el Ministerio del Interior, a cargo entonces de Carolina Tohá, y posteriormente de Álvaro Elizalde.

    El pasado 27 de enero el concejo de Providencia aprobó el traslado del monumento a Providencia, y de ahí que la decisión final y formal quedó en manos del Consejo de Monumentos Nacionales.

    Sin embargo, la discusión comenzó a tener un carácter más político respecto de la fecha en que regresará la estatua del escultor Virginio Arias.

    El alcalde Bellolio ha promovido hacerlo antes del 11 de marzo, cuando se producirá el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Su aspiración: una imagen transversal de Boric y Kast inaugurando el regreso del monumento.

    “Se cierra un ciclo donde la violencia le intentó ganar a la democracia. Se restituyó la democracia y el espíritu original de lo que significó Baquedano en ese lugar, que es un lugar de encuentro, de unidad. Representa la unión, la celebración”, dice Bellolio.

    Aunque aún restan unos pocos trámites administrativos, desde Providencia ven posible que el monumento retorne antes del 11 de marzo.

    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En eso, además, Bellolio hizo una especie de acuerdo con Boric para inaugurar juntos el monumento. Al actual gobierno le interesaba a cambio poder inaugurar también en ese mismo hito el monumento a Gabriela Mistral, que también se encuentra en la zona y que es una estructura que esta administración esperaba dejar como legado.

    Las conversaciones del alcalde también se dieron con el propio Kast el pasado 15 de enero, cuando se encontraron en el consejo de la UDI y el jefe comunal le extendió la invitación a inaugurar el monumento. La respuesta habría sido positiva, dicen en Providencia. Bellolio, además, insistió en la idea este jueves, cuando se topó con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, saliendo de una entrevista en Tele13 Radio.

    De todas maneras, la idea de inaugurar antes del 11 de marzo chocaba con las pretensiones del futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien durante la semana fue crítico de la idea, promoviendo que se inaugure después del 11 de marzo.

    “Me quedo con lo que conversé con el presidente Kast, con lo que le escuché al futuro ministro Alvarado y con el Presidente Boric. Nosotros sabíamos que iban a haber personas que iban a tratar de impedir que volviera el general Baquedano”, dice Bellolio.

    En todo caso, la discusión fue zanjada el jueves pasado, cuando Alvarado dijo en la radio: “La fecha es indiferente”.

