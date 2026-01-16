“Nos van a mirar más a nosotros que a quienes hoy gobiernan”: la advertencia de José Antonio Kast en el consejo ampliado de la UDI

El presidente electo, José Antonio Kast, dio un extenso discurso en el consejo ampliado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), donde hizo un llamado a la colectividad a que “hagan propio” el futuro gobierno que iniciará el próximo 11 de marzo, cuando asuma el mando y advirtió que los ojos estarán puestos en su administración.

Su participación se dio en el primer día de la cita que se realizará entre este jueves y viernes en las Termas El Corazón en la comuna de San Esteban, en la Región de Valparaíso, hasta donde llegó Kast para participar en la instancia partidaria.

Las palabras del presidente electo generaron expectación, ya que se trata de la colectividad en la que militó por 20 años y a la cual renunció en el año 2016. También, la UDI tuvo su candidata presidencial, Evelyn Matthei, durante las pasadas elecciones presidenciales, compitiendo con el exmilitante de la tienda.

En ese contexto, Kast llegó hasta el encuentro, donde hizo una evaluación del escenario actual del país y señaló que “este gobierno tiene que enfrentar las listas de espera, donde mueren más de 40.000 compatriotas al año, esperando una atención, esperando una hora. Es increíble. Tenemos que recuperar el sueño de la casa propia, de tantos jóvenes que hoy día no ven buena esperanza al futuro”.

“Y nos sorprendemos de que baje la tasa de natalidad. ¿De qué nos sorprendemos? Si hoy día todo el mundo le dice a los jóvenes, no, no es posible que tengas casa. Es muy peligroso que vayas a la plaza a jugar. ¿Qué ganas va a tener alguien de tener hijos si no va a poder tener casa, si no va a poder tener seguridad, si no va a poder tener una educación para sus hijos que los saque adelante, si el riesgo de caer enfermo le lleva a todos sus ahorros? Bueno, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros", aseguró el presidente electo.

En ese sentido, comprometió que a los problemas del país se les buscará solución “mejorando la gestión, cuidando la probidad y denunciando a aquellos que se llevan lo que no les pertenece”.

Relación con la UDI

En esa línea, Kast también abordó el futuro de la relación con el gremialismo y afirmó que “se requiere carácter para lo que viene. Se requiere gestión en lo que viene. Se requiere disciplina en lo que viene. Y se requiere lealtad. Y la lealtad no es decir que sí a todo. No es decir ‘oye, yo no me atrevo a decirle porque tengo temor’. No. Hay que decir las cosas de frente. Sí, esa es la gracia de poder tener confianza. Si alguien cree que no diciendo las cosas va a salir mejor todo, no va a ser así. Y, bueno, tenemos que aprender también a decirnos las cosas. Dejemos de mirar hacia atrás".

“Ahora tenemos que mirar hacia adelante, todos con la mejor disposición, y ver cómo cada acción nuestra va a ser vista por el resto de las personas. Y aquí lo que haga el Presidente de la República, hasta lo que haga el militante en la comuna más pequeña, va a ser visto por las personas. Y nos van a mirar más a nosotros que lo que han visto a los que hoy día nos gobiernan. Y es así”, advirtió frente a la militancia de la UDI.

Con todo, Kast llamó a los adherentes y autoridades de la UDI a que “hagan propio a este gobierno, con las diferencias legítimas que podemos haber tenido y que podremos tener . Si pensáramos todo igual, no habría ninguna creatividad. Pero hagan lo propio en el Congreso. Ayúdennos en lo que hemos señalado que es el Desafío 90″.

Por lo anterior, llamó a parlamentarios a trabajar arduamente en la aprobación de las primeras 90 iniciativas que presentará el Ejecutivo una vez instalado en La Moneda, desde marzo próximo.

Asimismo, instó a los consejeros regionales (cores) a solicitar las auditorias respectivas en las regiones donde los gobernadores pertenezcan al actual oficialismo y resaltó el rol de los jefes regionales de derecha.

“Tenemos hoy día seis gobernadores que son la nueva generación de gobernadores. Y tienen que demostrar con los hechos de que hay un cambio real en esas seis regiones, porque en las otras diez hay algunos que todavía no dan cuenta. Hay algunos que no quieren auditorías. Y yo les invito a todos a que hablen con sus cores y que exijan las auditorías en las gobernaciones. El que nada hace, nada teme. Entonces apenas se venzan los plazos, me encantaría que todos los cores digan ‘necesitamos una auditoría clara de lo que se está haciendo’“, sostuvo.

Además, advirtió que durante su administración, denominada como “gobierno de emergencia”, “no habrá tiempo para peleas”.

“La unidad, la lealtad, el compromiso no son consignas vacías. Se van probando en el camino. Porque si no, es la consigna. ‘Si somos leales, sí. Si estamos unidos, sí’. Y a veces no estamos tan unidos, no tenemos tanta disciplina como se requiere para sacar al país de la crisis en la que estamos hoy día. Y nosotros hemos señalado, y fue la idea de Arturo Squella, que este va a ser un gobierno de emergencia", reafirmó.

“No tenemos tiempo para discutir o pelear por algunas cosas que, para mí al menos, son importantes, son relevantes, han sido parte de mi vida”, sostuvo el presidente electo.

“Los chilenos no nos dieron un cheque blanco. Nos dieron una tremenda responsabilidad. Y nos van a exigir el cumplimiento de esa responsabilidad”, sostuvo.

Sobre el arribo de miembros del gremialismo a su gobierno, llamó a tener calma.

“Algunos pueden decir ‘No me han llamado’... No se preocupen, todo va a estar bien (...) A lo mejor lo llama alguien más para trabajar en otras responsabilidades. Pero lo único que les pido es que no haya angustia, porque quizás no todos van a llegar a trabajar al gobierno o a algún sector donde anhelaba toda la vida llegar. Porque vamos a ser distintos, y eso implica responsabilidad de sacrificio para todos. Y no es el discurso así que quizás ustedes esperaran. No. yo lo único que puedo decir, no se preocupen, todo va a estar bien”, explicó

Detener implementación de los SLEP y frenar FES

En esa misma línea, José Antonio Kast llamó a los diputados y senadores de la UDI a cuidar el respaldo que se entregue a las iniciativas presentadas por el saliente gobierno de Gabriel Boric.

“Les pido ayuda en estos días que quedan, porque son días claves. Nada peor que legislar apurado, porque se pasan detalles. Y en esos detalles puede estar el fracaso de una política pública”, avisó Kast.

En ese sentido, abordó el proyecto de Sala Cuna y sostuvo que “yo he peleado y tengo el sueño de que haya una sala cuna universal. No solamente para las mujeres que tienen trabajo, si hay mujeres que no tienen trabajo, y para salir a buscar trabajo, tienen que dejar a sus hijos, no solamente a buen resguardo, sino que estimulados, porque ahí en la estimulación temprana, que muchas veces uno en la casa no hace, porque es más fácil entregar un celular, poner la tele, bueno, toda admiración para las educadoras de párvulo”.

“Hoy día necesitamos sala cunas, claro que las necesitamos, pero para todas las mujeres. Y con cargo al fondo público, porque algunos ocupan los fondos públicos para convenios”, señaló.

También aprovechó de abordar materias de educación como la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y el proyecto del Fondo de Educación Superior (FES); proyecto que, Kast acusó, “están tratando de apurar” por este último.

“Yo les pediría que detengan el SLEP, que hagamos un análisis”, pidió Kast respecto a estas iniciativas.

“Tengo la alegría de decir que me he encontrado con varios alcaldes que me dicen, ayúdenos a detener este desastre”, planteó.