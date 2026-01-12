SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    El regreso de Kast a un encuentro partidario UDI

    Tras su renuncia en 2016 el presidente electo asistirá a la comisión política del gremialismo, que se realizará el próximo 15 y 16 de enero, instancia en la que esperan dirija unas palabras a la colectividad en que militó por 20 años.

    Por 
    David Tralma
     
    Paula Catena
    Imagen de 2011 de diputados UDI, entre ellos José Antonio Kast. PABLO OVALLE

    Parlamentarios, alcaldes y la mesa de la Unión Demócrata Independiente (UDI) recibieron la semana pasada una invitación para asistir, el próximo 15 y 16 de enero, a las Termas El Corazón de Los Andes, en la Región de Valparaíso.

    En ese lugar se realizará el consejo directivo ampliado de la colectividad para proyectar el año político, evento para el que también se convocó a un invitado especial: el presidente electo, José Antonio Kast.

    La idea, dicen conocedores del encuentro, es contar con la presencia de la figura más importante del sector, cuyo origen es en el gremialismo y quien el próximo 11 de marzo ascenderá al poder al llegar a La Moneda.

    La invitación ya fue extendida, dicen en la UDI, por el presidente de la colectividad, el diputado Guillermo Ramírez. Y, según el equipo del mandatario electo, Kast asistirá al encuentro, probablemente la jornada del jueves, instancia en la que se espera entregue unas palabras. De todas formas, advierten que este lunes terminarán de zanjar su agenda, la que también contempla, entre otras materias, asistir al Congreso Futuro y una reunión con la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz.

    La asistencia de Kast al evento significa su reencuentro con una instancia partidaria del gremialismo, lo que es considerado significativo para varios de sus militantes, quienes están expectantes por su asistencia.

    El fundador del Partido Republicano militó por 20 años en la UDI y renunció en 2016, para liderar una nueva propuesta de derecha y competir en las elecciones presidenciales contra sus antiguos aliados de Chile Vamos.

    “Mi alejamiento no obedece a una reacción de indignación ni está vinculado a ningún acontecimiento coyuntural, sino que es fruto de una larga reflexión”, sostuvo cuando dejó el partido.

    Y agregó: “Todos sabemos que la UDI tenía que cambiar para retomar el camino y así volver a motivar a sus militantes, adherentes, simpatizantes y por supuesto a un electorado que tanto el partido como la política en general ha maltratado a través de los años”.

    Fueron varios los gremialistas que lo acompañaron en su renuncia y, con el paso del tiempo y la consolidación del Partido Republicano, otros se fueron sumando y lo respaldaron en sus elecciones presidenciales.

    La tensión entre Kast y la UDI se mantuvo durante varios años y le valió varios enfrentamientos con sus dirigentes, sobre todo cuando su sector tildó a Chile Vamos como la “derecha cobarde”. Los roces, de hecho, se agudizaron durante toda la campaña presidencial y parlamentaria debido a que ambos sectores comparten el mismo electorado. En la colectividad fundada por Jaime Guzmán siempre ha estado latente el temor de que los republicanos los terminen “reemplazando”.

    Tras imponerse en las presidenciales de 2025, Kast buscó rápidamente abrochar el apoyo de la UDI, partido que apuesta a ser influyente durante su gobierno. De hecho, parte de los objetivos del encuentro que sostendrá la tienda esta semana es afinar el rol que tendrán en la administración del republicano.

    El diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, señaló a este medio que “nosotros tenemos este jueves y viernes un consejo directivo ampliado. Van todos los parlamentarios y alcaldes de nuestro partido. Sería un honor que el presidente electo participe”.

    Valparaiso, 22 de enero 2025 El diputado Henry Leal durante la interpelación a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en la sesión especial de la Cámara de Diputados 22/01/25 Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En esa línea, sostuvo que “se le extendió una invitación para que asista a esta instancia muy importante, donde la UDI va a definir su estrategia para el mediano y largo plazo. Es muy relevante para nosotros. El presidente del partido (Guillermo Ramírez) es el encargado de ver las personas que se invitan a los consejos”.

