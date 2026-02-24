SUSCRÍBETE
    Nacional

    Monumento a Gabriela Mistral en Baquedano ultima detalles ante su inminente estreno en sociedad

    Carolina Pérez Dattari, subsecretaria del Patrimonio Cultural, revela los últimos detalles de la obra ubicada en el nuevo Nudo Baquedano.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    23/02/2026 - MONUMENTO GABRIELA MISTRAL - FOTO: MARIO TELLEZ MARIO TELLEZ

    En el Ministerio de Obras Públicas existe mucho hermetismo en torno al monumento a Gabriela Mistral ubicado en las cercanías de Metro Baquedano. Nadie quiere referirse al tema en detalle, lo que según entendidos se explica porque su apertura es inminente.

    Hoy se encuentra con cierre perimetral debido a que aún se están afinando los últimos detalles, por lo que aún no se puede ingresar a su perímetro. La fecha exacta de inauguración todavía es un enigma, pero a lo lejos ya se aprecian algunos detalles.

    23/02/2026 - MONUMENTO GABRIELA MISTRAL - FOTO: MARIO TÉLLEZ MARIO TELLEZ

    Bajo el nombre de “Lucila” (por el nombre original de Mistral, Lucila de María Godoy Alcayaga), la obra artística es responsabilidad de Norma Ramírez y Mariana Silva. La primera de ellas, de hecho, dice que no puede referirse al tema por expresa petición del MOP.

    Pero hasta aquí se sabe que la obra estará compuesta por prismas de acero con imágenes de la poetisa y nombres de mujeres chilenas, luego de transformarse en la obra elegida dentro de 10 propuestas para instalarse en el nuevo eje Alameda. Mide 10 metros de altura por un costado y 7,5 por el otro.

    Carolina Pérez Dattari, subsecretaria del Patrimonio Cultural, señala que como gobierno “estamos muy orgullosos de impulsar esta iniciativa, fruto de un trabajo de distintos sectores, que busca visibilizar el legado de las mujeres en el espacio público como un compromiso del Estado”.

    “El monumento a Gabriela Mistral y las Mujeres de Chile fue un anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric en el marco de los 80 años desde que la autora recibió el Premio Nobel de Literatura. Las artistas ganadoras -Norma Ramírez y Mariana Silva- vienen trabajando en este proyecto desde julio del año pasado, por lo que esperamos inaugurarlo prontamente“, añade Pérez Dattari.

    En definitiva, indica esta última, “es un reconocimiento histórico a una figura fundamental de Chile, sobre todo en un país en el que apenas el 4,7% de los monumentos de las capitales regionales están dedicados a mujeres”.

    Monumento a Gabriela Mistra. FOTO: MARIO TÉLLEZ MARIO TELLEZ

    En una entrevista anterior a La Tercera, Norma Ramírez señalaba que “el trabajo creativo fue superarduo. Pasamos por muchas ideas. Partimos en un lugar y terminamos en otro. Se fue limpiando hasta llegar a una propuesta bastante minimalista en apariencia, pero con muchas complejidades”.

    Personas que cercanas al proyecto sostienen que se ha visto mucho movimiento en las últimas semanas y que en este momento se está manteniendo el jardín que lo rodea. Asimismo, consideran que el monumento es “bonito” y que tiene cuatro ángulos, pudiendo apreciar a Mistral en una etapa más juvenil, así como también en una etapa más adulta (un prisma). “Ojalá lo cuiden”, sostienen.

    Los últimos detalles

    La propuesta ganadora (anunciada en junio de 2025), destacó de un total de diez propuestas. Dicho concurso fue convocado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en el marco de los 80 años desde que Mistral recibiera el Nobel. El presupuesto máximo asignado fue de $ 300 millones.

    Ramírez, en la mencionada entrevista a este medio, establecía que se trata de un espacio que invitará a sentarse y ser usado. “Queremos que en la vida cotidiana mucha gente esté con ella presente, no como un rostro elevado o distante, sino como una mujer más, como muchas otras mujeres chilenas”, decía.

    Tanto Ramírez como Silva tienen trayectorias destacadas en el arte público. Ramírez (Premio Altazor 2014) ha desarrollado obras en Chile y el extranjero, incluyendo “Grieta”, parte del proyecto “Camino de la Memoria” en el Estadio Nacional.

    Silva, en tanto, ha creado obras visuales y documentales en Chile y Latinoamérica, muchas de ellas pensadas para el espacio urbano y con una mirada biográfica. Juntas idearon una escultura de gran escala que busca representar a Gabriela Mistral como una figura cercana, cotidiana y profundamente humana.

    El monumento se ubica en el nuevo Nudo Baquedano. FOTO: MARIO TÉLLEZ MARIO TELLEZ

    La pieza se encuentra emplazada en el sector del renovado Nudo Baquedano en el marco del proyecto Nueva Alameda.

    Cada prisma sostiene fragmentos de cuatro retratos restaurados de Gabriela Mistral, extraídos del Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional, destacando imágenes donde la poeta aparece con expresiones más amables y cercanas, en contraste con la iconografía tradicionalmente más severa.

    La instalación contempla también iluminación LED para realzar detalles, versos en bajo relieve del poema Todas íbamos a ser reinas, y protección contra rayos UV y grafitis. Fue evaluada en un proceso abierto que ponderó experiencia del equipo, calidad técnica, precio y plazos, entre otros criterios.

    Mide 10 metros de altura por un costado, y de 7,5 por el otro. FOTO: MARIO TÉLLEZ MARIO TELLEZ

    La obra se integrará al proceso de transformación urbana del eje Alameda, en el proyecto Nueva Alameda, que busca revitalizar el centro de Santiago con nuevas áreas verdes, espacios peatonales y una reconfiguración vial que eliminó la antigua rotonda de Plaza Italia.

