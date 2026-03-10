SUSCRÍBETE
    Nacional

    Tras casi 5 años de ausencia: estatua del general Manuel Baquedano retorna a Plaza Italia la madrugada de este martes

    El monumento había sido retirado desde ese punto neurálgico de Santiago el 12 de marzo de 2021, tras resultar con graves daños en el marco del "estallido social" iniciado en octubre de 2019.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios

    La madrugada de este martes, tras una dilatada ausencia que se extendió por casi 5 años, retornará finalmente a la Plaza Italia la estatua del general Manuel Baquedano, la que había sido retirada desde ese punto neurálgico de Santiago el 12 de marzo de 2021, tras resultar con graves daños en el marco del “estallido social” iniciado en 2019.

    Según conoció La Tercera, a primera hora de este martes se realizará una sencilla actividad para marcar el retorno del general y su caballo a la plaza, mientras que la ceremonia oficial de reinaguración se realizará luego de que esté restaurado el plinto, en unos 3 o 4 meses.

    El monumento, homenaje a quien condujera al Ejército chileno durante la Guerra del Pacífico, fue erigido en ese lugar el 18 de septiembre de 1928. Desde ahí, fue testigo por años de múltiples celebraciones y congregaciones ciudadanas, entre ellos los multitudinarios festejos por los dos triunfos futbolísticos de la Copa América. Sin embargo, el estallido social obligó a que desde el Ejército decidieran trasladar la estatua de tres toneladas hacia el Museo Histórico y Militar para su restauración.

    Y tras años de trabajo, el pasado 25 de febrero y por unanimidad, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) confirmó el retorno a su ubicación original.

    Ya el pasado jueves el Presidente Gabriel Boric había encabezado la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, que incluyó la remodelación de la histórica plaza, que ahora cuenta con un monumento a la premio Nobel Gabriela Mistral, Sin embargo, pese a la decisión del CMN, el plinto que debe sostener el monumento estaba vacío.

    La remodelada plaza

    Con una inversión de más de $134 mil millones, el proyecto de Nueva Alameda contempla la renovación de la avenida Libertador General Bernardo O’Higgins, que abarca desde Plaza Baquedano hasta la avenida Pajaritos.

    En total, son cerca de 8 kilómetros los que serán intervenidos con ciclovías y más áreas verdes. La ciclovía está planificada en tres tramos, y ya hay dos terminados. El financiamiento del tercer tramo, que beneficiará a las comunas de Estación Central y Lo Prado, se encuentra aprobado.

    Uno de los objetivos del proyecto fue remodelar el nudo Baquedano, transformando la rotonda vehicular de la plaza en un espacio urbano.

    El diseño considera un aumento de 8.750 metros cuadrados de áreas verdes, con nuevas especies, arborización y jardines.

    Además, se incluyó un monumento en homenaje a la premio Nobel Gabriela Mistral y las Mujeres de Chile. Sin embargo, hubo un gran ausente: la estatua del general Manuel Baquedano y su caballo.

    En ese entonces, el alcalde de Providencia Jaime Bellolio explicaba que faltaban los últimos detalles para que la figura retornara al lugar donde se mantuvo por 93 años. “Solo faltan algunas voluntades para que ese ansiado retorno se concrete”, indicaba la autoridad comunal. En este sentido, relevaba la necesidad de una coordinación con el Ejército para hacer realidad el ansiado retorno del monumento.

