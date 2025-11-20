BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    De cara al balotaje: los gestos de Kast a Sichel y Bellolio tras fuertes desencuentros

    El republicano valoró el apoyo de los alcaldes de Ñuñoa y Providencia, con quienes se ha enfrentado, en más de una ocasión, públicamente en el pasado. El guiño forma parte de su diseño para que toda la oposición lo apoye de cara a la segunda vuelta.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Con un tono relajado, el candidato republicano José Antonio Kast llegó hasta el centro de eventos Casa 18 para reunirse con los alcaldes de la derecha. En su mayoría, militantes de Chile Vamos.

    El encuentro -que contó con la presencia de alrededor de 60 jefes comunales de forma presencial y alrededor de otros 20 conectados de forma telemática- buscó coordinar la campaña para las próximas semanas.

    Y es que los primeros pasos de Kast para sumar a la coalición de centroderecha a su comando se han dado con mucha mayor celeridad de lo que ocurrió en 2021.

    Por eso mismo, partió agradeciendo la presencia de los alcaldes, la rápida incorporación de los equipos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, además de valorar los gestos públicos que han hecho distintos dirigentes en favor de su candidatura, incluso a horas de la derrota de la excandidata de Chile Vamos.

    Aunque no estaba allí, ese guiño fue dirigido al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Según presentes, el republicano le agredeció sus “declaraciones nobles” de inicios de esta semana en La Tercera. El excandidato presidencial aseguró que “voy a votar por Kast y haré lo que pueda para que no gane Jara”.

    El jefe comunal no logró llegar al encuentro -ni conectarse- por un tope de agenda: a esa hora estaba en Ñuñoa, en la inauguración de un proyecto de viviendas sociales.

    Asimismo, Kast destacó que los que los alcaldes son la “primera línea” en los gobiernos locales. Y, por ende, claves para asegurar un triunfo en la presidencial. “Para que yo gane, ustedes tienen que dejar los pies en la calle”, aseveró.

    La relación entre Sichel y Kast fue tensa durante todo el 2021 debido a la contienda presidencial, y fue particularmente áspera, luego de que el exDC planteara un listado de exigencias para dar su apoyo al republicano.

    De hecho, en ese entonces, el ahora jefe comunal nunca hizo campaña en favor de Kast.

    En 2021, Kast y Sichel se enfrentaron en primera vuelta.

    Guiños a los alcaldes

    En esa dinámica, al interior del salón donde se reunió con los jefes comunales, el exgremialista fue deteniéndose en varios de los presentes. Comentando algunas anécdotas o qué los unió en un pasado.

    Del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), destacó la gestión que ha hecho en despejar el sector de Meiggs del comercio ilegal. En términos más personales, aseguran asistentes, recordó la amistad que tuvo con Pablo Desbordes, hermano del alcalde -y militante UDI- que falleció en un accidente aéreo en 2010.

    Lo mismo hizo con el líder de La Reina, José Manuel Palacios (UDI). Kast rememoró que cuando aún militaba en dicha colectividad, sostuvo “grandes peleas para que fuera nominado alcalde”.

    Particularmente a Palacios, a Gustavo Alessandri (RN) y al alcalde de Paine, Rodrigo Contreras (UDI), les agradeció por su asistencia al cierre de campaña en el Movistar Arena y aclaró que en ese momento, no fueron con el objetivo de entregar un apoyo político.

    Afirman que el abanderado reconoció que la presencia de los alcaldes pudo haber generado una tensión en Chile Vamos: “Fue un gesto republicano”.

    A Agustín Iglesias (ind. UDI), alcalde de Independencia, le destacó su despliegue en terreno, saliendo “incluso con chaleco antibalas” en operativos contra locales nocturnos clandestinos y cocinerías en las calles.

    Mientras que de del jefe comunal de Huechuraba, Maximiliano Luksic (ind. UDI), Kast recordó cuando sostuvo una conversación con él cuando Luksic buscaba postular a la alcaldía por alguno de los partidos de la derecha.

    Hacia el final de su intervención, enfatizó que si bien es relevante el triunfo del 14 de diciembre, solo celebrará cuando en 2030 pueda entregar la banda presidencial a un sucesor o sucesora de su mismo sector. “No necesariamente alguien del Partido Republicano”, puntualizó.

    También hizo un guiño público -tras la cita- a Jaime Bellolio, cuando salió a referirse tras el encuentro a la prensa. “Quiero darle la palabra final a alguien que conocí de muy joven y que hoy dirige la comuna que dirigió Evelyn Matthei. Sí, hemos tenido diferencias, ¿pero quién no ha tenido diferencias en su familia, con algún hijo, con su pareja? Chile está más allá de cualquier diferencia que podamos tener", señaló el candidato republicano.

    Bellolio, quien fue un discípulo de Kast dentro de la UDI, se distanció una vez que este renunció a la tienda gremialista, con una serie de desencuentros posteriores, como en la discusión por la ley de identidad de género.

    Desde ese entonces, se quebró la relación y el principal puente entre ambos es Cristián Valenzuela, uno de los principales asesores de Kast y amigo de Bellolio.

    Los gestos de Kast no son al azar, sino que forman parte de su diseño de cara al balotaje, donde uno de sus principales ejes es mantener la unidad de la oposición.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastAlcaldesChile VamosPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Director Conaf Magallanes y Torres del Paine: “Cada persona tiene la responsabilidad de informarse de las condiciones”

    Paulina Vodanovic recargada: su apuesta por tener un rol articulador en la izquierda y una alianza robusta con el PC

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    5.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 19 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi
    Chile

    Oficialismo sale a la caza de Quiroga tras paso en falso con el team Parisi

    Republicanos en alerta: vinculación a Araya en trama bielorrusa activa control de daños

    Director Conaf Magallanes y Torres del Paine: “Cada persona tiene la responsabilidad de informarse de las condiciones”

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada
    Negocios

    ¿Otro coletazo del caso Sartor? Aramco anuncia salida de su gerente general, ex director de la AGF cuestionada

    Exdirectores de Iansa piden anular multa de la CMF por infracción al deber de abstención y se apoyan en voto disidente

    Presupuesto 2026 entra a su etapa final: qué pasa si se rechazan los recursos para un ministerio en el Senado

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca
    Tendencias

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    “Rejuvenecer es posible”: el estudio que muestra evidencia sólida sobre un tratamiento para revertir la edad biológica

    Deuda con TNT: clubes de ANFP recurren a fondos de inversión LarrainVial y Moneda para obtener crédito por US$ 5 millones
    El Deportivo

    Deuda con TNT: clubes de ANFP recurren a fondos de inversión LarrainVial y Moneda para obtener crédito por US$ 5 millones

    El Mundial Sub 17 entra en su fase final: los detalles de los cuartos de final que se juegan este viernes en Doha

    Lionel Messi revela el gran dolor y las verdaderas razones de su abrupta salida del Barcelona

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia
    Mundo

    Zelensky recibe de manos de EE.UU. una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

    Británico que sobrevivió a la tragedia de Torres del Paine: “La mayor parte del tiempo pensaba: ‘Oh, aquí es donde morimos’”

    Presidente de Bolivia nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores