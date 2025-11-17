Sichel apunta a “fin” de Chile Vamos y asegura: “Voy a votar por Kast y haré lo que pueda para que no gane Jara”

Comienzan a salir los juicios del día después de la primera vuelta y el del alcalde de Ñuñoa -y exabanderado presidencial de Chile Vamos-, Sebastián Sichel, es duro.

“Me dio pena, me acordé de mí”, dijo el jefe comunal por la derrota de Evelyn Matthei en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

“Me dio pena y voy a ser bien honesto en esto, yo sé que los análisis de estos días van a tratar de culparla a ella, porque es fácil y yo creo que aquí los partidos Chile Vamos tienen que hacer un mea culpa”, sostuvo.

“ Yo creo que se acabó Chile Vamos, se acabó su ciclo político , se había acabado la vez pasada y no tuvieron la prudencia, era fácil culparme a mí en ese minuto. Claro, porque técnicamente era un afuerino, no venía de ese mundo. Yo venía de un gobierno de continuidad, que era obvio que ahí íbamos a perder y ahora que había un gobierno tan malo como el del Frente Amplio, era natural que Evelyn Matthei fuera presidenta y es fácil culparla a ella y yo la culpo cero”, continuó.

“Los partidos (de Chile Vamos) cometieron el mismo pecado conmigo de básicamente parlamentarizar la elección, estar copado por figuras tradicionales en la campaña, tener diseños que le hablaban básicamente a la élite de las tres comunas donde ganó Evelyn Matthei, que son las élites, no hablarle a la clase media y pelear esa conversación con la clase media y no saber diferenciarse José Antonio Kast”, sentenció Sichel.

“Por lo tanto, viendo los resultados de Chile Vamos, es bueno que se cierre el ciclo, que se fusionen los partidos, que nazcan una nueva época política, porque si no cierran el ciclo y buscan la culpabilidad de Evelyn Matthei, yo creo que no se va a aprender nada de esta elección”, reforzó.

“Voy a votar por Kast”

El líder de Ñuñoa fue consultado sobre si votará por José Antonio Kast en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

“Sí, voto por Kast, sin ninguna duda. Son tres cosas que me llevan a votar por Kast. Primero, su programa no tiene nada que ver con el programa del 2021. Dos, yo creo que su vocación de construir mayoría es muy distinta a la de esa época y lo veo cotidianamente. Y tercero, se enfrenta a Jeannette Jara”, respondió.

“Voy a votar por Kast y voy a hacer lo que pueda para que no gane Jeannette Jara” , reafirmó.

Eso sí, explicó que debe tener una conversación con el equipo republicano para abordar los intereses de su comuna.

