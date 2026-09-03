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    Política

    Ignacio Garriga destaca a Kast y Milei en el inicio del Foro Madrid: “Ambos sois referentes, sois amigos de Vox”

    El secretario general de Vox, que asistió a Santiago en representación del presidente de la colectividad, Santiago Abascal, alabó a ambos mandatarios. Además, cargó contra la situación migratoria en Ceuta.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 3 de Septiembre de 2026. El Secretario General de Vox Ignacio Garriga entrega Palabras de bienvenida del V encuentro regional de Foto Madrid en Santiago Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El secretario general del partido español Vox, Ignacio Garriga, fue quien dio las palabras de bienvenida al Foro Madrid 2026, cuya quinta versión se desarrolla en Santiago. En su discurso destacó el cambio de color político de Iberoamérica y la necesidad de defender la soberanía y las fronteras nacionales.

    El diputado por el parlamento de Cataluña llegó al país como el mayor representante de la colectividad que incentiva este encuentro. Santiago Abascal, presidente de Vox, se quedó en España debido a su intención de participar en la presentación ante el Congreso español del presidente Pedro Sánchez sobre la crisis en Ceuta.

    Precisamente sobre este asunto, Garriga acusó que la decisión de Sánchez de adelantar su ponencia ante el Congreso resultó una estrategia para impedir la presencia de Abascal en Santiago.

    “No es casualidad. Es un intento claro de torpedear este foro y de impedir una vez más que la voz de Santiago Abascal se escuche en este quinto encuentro regional de Foro Madrid”, acusó.

    Tras ello, agradeció la participación del Presidente José Antonio Kast y de su par argentino Javier Milei, de los que destacó: “Ambos sois referentes, sois amigos de Vox”.

    También destacó el cambio de color político en Iberoamérica y que “quedan todavía países por sumarse a esta vía de la prosperidad, de la soberanía, de la libertad y de la seguridad, principios que están bajo amenaza en muchos países, no solo de Iberoamérica, sino también de Europa”.

    “Todos los países, sin excepción, necesitan fronteras seguras, porque una nación sin fronteras no es una nación y porque, como ya advertía (Adam) Smith hace dos siglos y medio, esa es la primera responsabilidad indelegable de cualquier Estado. Sin fronteras seguras no hay soberanía y sin soberanía no hay libertad posible para los ciudadanos”, mencionó durante la instancia Garriga.

    De inmediato criticó la situación que enfrenta actualmente España con la inmigración marroquí en la ciudad de Ceuta: “Esto no es una llegada irregular más, es una invasión”.

    Hacia el final de sus palabras, Garriga también cargó contra instancia internacionales vinculadas a la izquierda.

    No podemos ni debemos olvidar las amenazas que siguen ahí, activas y organizadas. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista y un globalismo que, adoptando diversas formas político y regulatorio, pretenden imponer a las naciones, a los gobiernos y a los ciudadanos decisiones de organismos que nadie ha elegido”, criticó.

    “Trabajemos unidos, recuperemos todo para que nuestros naciones y compatriotas puedan prosperar, para que reine la libertad e impere el sentido común. Y déjenme que termine gritando viva Chile, viva España y que Dios les bendiga”, finalizó.

    Más sobre:Foro Madrid 2026Ignacio GarrigaVoxDerechaCeutaJosé Antonio KastJavier Milei

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