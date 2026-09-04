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    Nepal: Rescatan vivos a dos trabajadores atrapados en un túnel durante nueve días

    Los equipos de rescate lograron encontrar el viernes a dos obreros con vida en un túnel del norte de Nepal, donde estaban atrapados desde el catastrófico deslave del 26 de agosto en el Himalaya. Los equipos de rescate lograron encontrar el viernes a dos obreros con vida en un túnel del norte de Nepal, donde estaban atrapados desde el catastrófico deslave del 26 de agosto en el Himalaya.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:NepalAvalanchariadaSobrevivientes Nepal

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