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    Balance de Fiestas Patrias: 20 fallecidos en accidentes y 16 víctimas de homicidios

    Según informaron las autoridades, se registraron más de 300 siniestros viales y se realizaron más de 70 mil controles y fiscalizaciones.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Durante la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, realizó un balance de seguridad tras el fin de semana de Fiestas Patrias, dando a conocer que se registraron un total de 20 personas fallecidas a raíz de accidentes de tránsito a nivel nacional.

    Según informó la autoridad, de los fallecidos, siete murieron en siniestros asociados a velocidad no razonable o exceso de velocidad, tres en accidentes por conducción sin atención a las condiciones del tránsito y tres por siniestros vinculados a conducción bajo la influencia del alcohol.

    A su vez, apuntó que se registraron un total de 334 siniestros viales, lo que representa una disminución del 59% en comparación con 2025.

    “Se registraron 20 víctimas fatales, 16.7% menos que el año pasado”, detalló el ministro, añadiendo que también “se registraron 234 víctimas con algún grado de lesiones, un 55% menos que el año pasado” señaló.

    Respecto a los homicidios, Arrau detalló que entre el 17 de septiembre a las 00:00 horas y el 21 de septiembre a las 04:00, se registraron 16 víctimas de homicidio.

    “De estas, 10 personas fueron asesinadas en la vía pública o en fondas”, detalló, añadiendo que 3 fueron asesinadas en sus domicilios y una en un recinto penitenciario.

    “Lo que sí llama la atención es que hay 4 casos más respecto al año anterior, que teníamos la misma cifra, de personas asesinadas con arma blanca. La disminución de armas de fuego es algo que nos llama la atención respecto a lo que ha pasado en este periodo”.

    Accidentes vehiculares y fiscalizaciones

    Respecto al tránsito de vehículos, durante el fin de semana 378 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana, lo que representa un 20% menos que el año anterior, mientras que 422 ingresaron a la capital.

    Por su parte, desde Carabineros informaron que se realizaron 73.776 controles y fiscalizaciones, con 22.612 exámenes entre alcotest y narcotest.

    A raíz de esto, se detuvo a 385 personas: Cinco por conducir en estado de ebriedad, 106 por encontrarse bajo la influencia de alcohol, 56 por efectos de las drogas y 18 por conducción temeraria.

    Asimismo, se cursaron 2.285 infracciones: 1.533 asociadas a velocidad, 519 al cinturón de seguridad y 233 al sistema de retención infantil.

    Más sobre:Fiestas PatriasBalanceDetenidosVíctimas Fatales

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