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    Estados Unidos justifica la expulsión de árbitro somalí del Mundial: “Los medios de izquierda instalan que este tipo es una víctima”

    El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explica la negativa del país norteamericano por la situación del juez Omar Artan.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Estados Unidos justifica la expulsión de árbitro somalí del Mundial: “Los medios de izquierda instalan que es una víctima”. Alex Brandon

    El gobierno de Estados Unidos defiende la decisión de negar el ingreso al árbitro somalí Omar Artan al Mundial. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, argumentó que la medida respondió a preocupaciones detectadas en los procesos de verificación migratoria.

    La situación se conoció luego de que The New York Times informara que Artan, elegido como el mejor referí de África en 2025, comparte un nombre similar al de una persona vinculada al grupo extremista Al Shabab. La coincidencia apareció en una lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

    Artan aseguró que durante su interrogatorio en el Aeropuerto de Miami fue consultado en varias ocasiones sobre vínculos con Al Shabab. “Estoy muy decepcionado. Solo soy un árbitro intentando cumplir el sueño más grande de mi carrera, que es estar en una Copa del Mundo”, señaló el juez en entrevista con The New York Times.

    El árbitr Omar Artan.

    Mullin respaldó la decisión de las autoridades migratorias. “No vamos a permitir que personas vinculadas a actividades criminales entren a este país”, señaló.

    El representande del gobierno de Donald Trump evitó entregar detalles específicos sobre el caso de Artan. “No me importa cuál sea tu situación. Hay una razón por la que se le negó la solicitud. Ahora los medios de izquierda instalan que este tipo es una víctima porque somos anti Somalia. No, no lo somos", lanzó.

    En esa línea, rechazó las críticas tras la medida y sostuvo que las autoridades trabajan de forma permanente con la FIFA. Como ejemplo, mencionó que la selección de Irán recibió autorización para disputar sus partidos en Los Ángeles y Seattle. “Tenemos un Mundial aquí, con muchos países que no tienen acceso directo a Estados Unidos e hicimos un trabajo fenomenal para conseguir la autorización para la mayor cantidad de personas. Pero a algunas no se les podía conseguir un visado. Así es como funciona el proceso para entrar en este gran país”, insistió.

    El caso de Artan no ha sido el único durante el torneo. Un fotógrafo de la selección de Irak también fue rechazado en el control migratorio, mientras que el delantero Aymen Hussein fue retenido temporalmente. Además aficionados y periodistas procedentes de países como Irán, Haití, Costa de Marfil y Senegal también han visto rechazadas sus solicitudes de ingreso a Estados Unidos.

    Consultado por la situación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le bajo el perfil a las medidas. “Es lamentable lo ocurrido al árbitro de Somalia. No controlamos todo. Tenemos que respetar el hecho de que no somos los reyes del mundo. Queremos unir al mundo. Lo intentamos y lo resolveremos. A veces es mejor mantener la calma y trabajar en lugar de gritar, pues eso aleja las soluciones”, sostuvo.

    “Créanme, siempre buscamos soluciones, pero no podemos gobernar sobre los gobiernos ni las fuerzas del orden; somos solo una organización deportiva. Si me quieren criticar, critíquenme. En 2035, la Copa Mundial Femenina, creo, será en el Reino Unido. ¿Te parecería normal que la FIFA le dictara al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no dejar entrar?”, justificó.

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