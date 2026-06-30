Presidente Kast felicita a Keiko Fujimori por su triunfo electoral en el balotaje peruano

El Presidente José Antonio Kast felicitó este lunes a Keiko Fujimori luego de que el conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú confirmara su ventaja sobre el candidato Roberto Sánchez, y manifestó su disposición a trabajar conjuntamente con la futura administración peruana en materias de seguridad y desarrollo.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario señaló: “Felicito a la Presidenta Electa del Perú, Keiko Fujimori por su triunfo electoral”.

Agregó además que “ trabajaremos por una agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro ”, destacando así la intención de impulsar la cooperación bilateral.

Felicito a la Presidenta Electa del Perú, @KeikoFujimori por su triunfo electoral. Trabajaremos por un agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 30, 2026

En tanto, desde la Cancillería chilena se emitió una declaración en el mismo tenor, en el que también felicita “al pueblo peruano por el respeto al ejercicio democrático y por su compromiso cívico expresado a través de las urnas”.

“Chile reafirma su voluntad de continuar fortaleciendo la histórica relación bilateral con el Perú, basada en profundos vínculos humanos, políticos, económicos y culturales, así como en una amplia agenda de cooperación y confianza mutua”, dice el texto.

Agrega que “el gobierno de Chile expresa sus mejores deseos de éxito a la presidenta electa en las altas responsabilidades que asumirá en beneficio del pueblo peruano y de la integración y amistad entre nuestros países”.

Totalidad de las actas escrutadas

Horas antes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el 100% del conteo de las actas de la segunda vuelta presidencial, resultado que confirmó a la candidata de Fuerza Popular como virtual ganadora de los comicios.

De acuerdo con los resultados oficiales, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios, mientras que su rival, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos.

La diferencia final fue de 49.641 votos, en una de las elecciones más estrechas de la historia reciente del país.

Pese a que el escrutinio concluyó, el proceso electoral aún no finaliza formalmente. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe completar las audiencias de proclamación descentralizada en los Jurados Electorales Especiales (JEE) que permanecen pendientes, instancia previa a la proclamación nacional de los resultados.

El vocero del JNE, Jorge Valdivia, indicó que la proclamación oficial de la fórmula presidencial podría concretarse el 3 de julio, mientras que la entrega de credenciales está prevista para el 15 de julio en el Teatro Nacional de Lima.