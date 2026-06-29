Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming. Foto referencial redes sociales OnsOranje

Este domingo Países Bajos se mide con Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026.

Los europeos vienen de alzarse por 3-1 ante Túnez por el Grupo F en la tercera fecha, mientras que el combinado africano celebró un reciente 4-2 contra la selección de Haití en el Grupo C.

Cuándo juega Países Bajos vs. Marruecos

El partido de Países Bajos contra Marruecos es este lunes 29 de junio a las 21:00 horas de Chile.

Para este duelo las selecciones se trasladan al Estadio Monterrey de Guadalupe, México.

Dónde ver a Países Bajos vs. Marruecos

El partido de Países Bajos contra Marruecos se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.