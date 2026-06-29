Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming
Las selecciones juegan el duelo por los 16avos de final del Mundial en México.
Este domingo Países Bajos se mide con Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026.
Los europeos vienen de alzarse por 3-1 ante Túnez por el Grupo F en la tercera fecha, mientras que el combinado africano celebró un reciente 4-2 contra la selección de Haití en el Grupo C.
Cuándo juega Países Bajos vs. Marruecos
El partido de Países Bajos contra Marruecos es este lunes 29 de junio a las 21:00 horas de Chile.
Para este duelo las selecciones se trasladan al Estadio Monterrey de Guadalupe, México.
Dónde ver a Países Bajos vs. Marruecos
El partido de Países Bajos contra Marruecos se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.
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