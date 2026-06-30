SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Quién es Diego Santilli, el nuevo jefe de gabinete de Milei

    El actual ministro del Interior asumirá el martes el nuevo cargo. Conocido por su experiencia política y por acercar posiciones.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Diego Santilli, Javier y Karina Milei

    El actual ministro del Interior de Argentina, Diego Santilli, fue elegido como nuevo jefe de gabinete por el presidente Javier Milei para poner paños fríos al escándalo desatado por su antecesor, Manuel Adorni, investigado por corrupción.

    El nombramiento ocurrió el domingo, apenas un día después de la renuncia de Adorni. Se trata del cuarto jefe de gabinete de la administración libertaria, luego de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

    Tras el anuncio, el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que el lunes se iban a reunir los equipos que trabajaban con Adorni y con los de su reemplazante para “una transición ordenada”. Además, ratificó que el juramento del nuevo ministro coordinador será el martes. “Mis felicitaciones al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa”, dijo en su mensaje.

    Javier Milei y Diego Santilli. Imagen @JMilei en X.

    El proceso incluye coordinación administrativa y política de cara al recambio formal. El objetivo es garantizar continuidad institucional y evitar que el cambio de mando genere vacíos en la gestión diaria del gobierno.

    “La transición tiene que ser ordenada y responsable. Tengo un programa e iré a la Rosada, tengo reuniones con sectores energéticos”, sostuvo este lunes Santilli.

    “El presidente me dijo que Manuel (Adorni) anímicamente no daba más y quería dar un paso al costado”, indicó Santilli y aseguró que su antecesor “va a defenderse en la justicia sin fueros ni privilegios” tras renunciar también al directorio de la empresa estatal YPF.

    “Miro para atrás en la historia y eso no pasó otras veces. Sin fueros, sin cargos, va a ir a defenderse a la justicia y es lo que corresponde”, resaltó. Adorni dimitió el último sábado, luego de meses de escándalo e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

    El escritor Jorge Asís señaló que la llegada de Santilli a la jefatura de gabinete en reemplazo de Manuel Adorni “consolida el Segundo Gobierno Nacional del PRO”.

    “La elevación del Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón. para Premier, consolida el Segundo Gobierno Nacional de PRO, con presidente alquilado, el extrapartidario Javier Milei, el Tertuliano, diluido Fenómeno Solitario”, escribió en su cuenta de la red social “X”.

    La prensa argentina señaló que a diferencia de los anteriores jefes de gabinete de Milei, Santilli asumirá con consenso interno, por la confianza con Karina Milei y por la buena relación con Santiago Caputo. Ambos lo sugerían como la mejor opción.

    Diego Santilli nació el 6 de abril de 1967 en el barrio porteño de Palermo. Se recibió de contador público en la UBA a los 23 años. Completó su formación en el exterior: marketing en Berkeley, especialización en mercados de futuros en Washington y un posgrado en administración pública en la Escuela de Administración de París, becado por el gobierno francés.

    Es un político experimentado con más de dos décadas de carrera política, un recorrido que comenzó en el peronismo porteño, continuó bajo el liderazgo de Macri y culminó con su integración al proyecto político de Milei.

    Fue legislador porteño entre 2003 y 2009, tiempo en el que llegó a ser vicepresidente primero de la Legislatura, fue designado ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad por Mauricio Macri en 2009, cargo que ocupó hasta 2013. Ese año fue electo senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

    En 2015, Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como compañero de fórmula. La dupla Larreta-Santilli ganó la jefatura del gobierno porteño en un balotaje contra Martín Lousteau.

    Quienes lo conocen señalan que posee la capacidad de acercar posiciones en momentos álgidos entre el Ejecutivo y el Congreso. Un ejemplo de esto ocurrió en las elecciones legislativas de 2025, cuando encabezó la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con el apoyo del PRO, en reemplazo del entonces diputado José Luis Espert, quien provocó otro gran escándalo en el gobierno tras ser denunciado e investigado judicialmente por supuestos vínculos con el narcotráfico.

    Más sobre:ArgentinaJavier MileiManuel AdorniDiego SantilliKarina Mileitráfico de influencias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos e Irán acuerdan poner fin a días de combates en el estrecho

    Inteligencia artificial, comunicación y fe: seminario reunirá a expertos internacionales en la Universidad Católica

    36 académicos cuestionan AC contra Nicolás Grau: “Se degrada la facultad fiscalizadora del Congreso”

    Ola de calor en Europa: Muertos superan los 1.300 y temperaturas se desplazan hacia el este

    Detienen a dos adolescentes tras hallar armas de fuego al interior de un vehículo en Quilicura

    Keiko Fujimori llama a la unidad tras confirmarse su victoria en el conteo oficial: “Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez”

    Lo más leído

    1.
    Machado acusa “bloqueo” del gobierno venezolano tras anunciar regreso por emergencia humanitaria tras terremotos

    Machado acusa “bloqueo” del gobierno venezolano tras anunciar regreso por emergencia humanitaria tras terremotos

    2.
    Paolo Benanti, el fraile que asesora al Vaticano en IA: “Las nuevas tecnologías se comieron parte de la realidad”

    Paolo Benanti, el fraile que asesora al Vaticano en IA: “Las nuevas tecnologías se comieron parte de la realidad”

    3.
    Estados Unidos e Irán acuerdan poner fin a días de combates en el estrecho

    Estados Unidos e Irán acuerdan poner fin a días de combates en el estrecho

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

    Senapred mantiene alerta amarilla para Pichilemu: incendio forestal Rincón del Potrero aumenta a 120 hectáreas

    Senapred mantiene alerta amarilla para Pichilemu: incendio forestal Rincón del Potrero aumenta a 120 hectáreas

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Inteligencia artificial, comunicación y fe: seminario reunirá a expertos internacionales en la Universidad Católica
    Chile

    Inteligencia artificial, comunicación y fe: seminario reunirá a expertos internacionales en la Universidad Católica

    36 académicos cuestionan AC contra Nicolás Grau: “Se degrada la facultad fiscalizadora del Congreso”

    Detienen a dos adolescentes tras hallar armas de fuego al interior de un vehículo en Quilicura

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía
    Negocios

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Con Orlando Gill como héroe en los penales: Paraguay da un épico batacazo ante Alemania y la elimina del Mundial
    El Deportivo

    Con Orlando Gill como héroe en los penales: Paraguay da un épico batacazo ante Alemania y la elimina del Mundial

    El desahogo de Ancelotti tras la clasificación de Brasil ante Japón: “Hasta ahora este partido ha sido el más complejo”

    “Yo tengo cinco, pequeño”: la provocadora respuesta de Matheus Cunha a jugador japonés tras eliminarlo del Mundial

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos
    Cultura y entretención

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Pablo Neruda, malacólogo: Universidad de Chile reabre la gran muestra de caracolas del poeta

    Quién es Diego Santilli, el nuevo jefe de gabinete de Milei
    Mundo

    Quién es Diego Santilli, el nuevo jefe de gabinete de Milei

    Estados Unidos e Irán acuerdan poner fin a días de combates en el estrecho

    Ola de calor en Europa: Muertos superan los 1.300 y temperaturas se desplazan hacia el este

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento