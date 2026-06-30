Quién es Diego Santilli, el nuevo jefe de gabinete de Milei

El actual ministro del Interior de Argentina, Diego Santilli, fue elegido como nuevo jefe de gabinete por el presidente Javier Milei para poner paños fríos al escándalo desatado por su antecesor, Manuel Adorni, investigado por corrupción.

El nombramiento ocurrió el domingo, apenas un día después de la renuncia de Adorni. Se trata del cuarto jefe de gabinete de la administración libertaria, luego de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni.

Tras el anuncio, el vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que el lunes se iban a reunir los equipos que trabajaban con Adorni y con los de su reemplazante para “una transición ordenada”. Además, ratificó que el juramento del nuevo ministro coordinador será el martes. “Mis felicitaciones al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa”, dijo en su mensaje.

Javier Milei y Diego Santilli. Imagen @JMilei en X.

El proceso incluye coordinación administrativa y política de cara al recambio formal. El objetivo es garantizar continuidad institucional y evitar que el cambio de mando genere vacíos en la gestión diaria del gobierno.

“La transición tiene que ser ordenada y responsable. Tengo un programa e iré a la Rosada, tengo reuniones con sectores energéticos”, sostuvo este lunes Santilli.

“El presidente me dijo que Manuel (Adorni) anímicamente no daba más y quería dar un paso al costado”, indicó Santilli y aseguró que su antecesor “va a defenderse en la justicia sin fueros ni privilegios” tras renunciar también al directorio de la empresa estatal YPF.

“Miro para atrás en la historia y eso no pasó otras veces. Sin fueros, sin cargos, va a ir a defenderse a la justicia y es lo que corresponde”, resaltó. Adorni dimitió el último sábado, luego de meses de escándalo e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

El escritor Jorge Asís señaló que la llegada de Santilli a la jefatura de gabinete en reemplazo de Manuel Adorni “consolida el Segundo Gobierno Nacional del PRO”.

“La elevación del Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón. para Premier, consolida el Segundo Gobierno Nacional de PRO, con presidente alquilado, el extrapartidario Javier Milei, el Tertuliano, diluido Fenómeno Solitario”, escribió en su cuenta de la red social “X”.

La prensa argentina señaló que a diferencia de los anteriores jefes de gabinete de Milei, Santilli asumirá con consenso interno, por la confianza con Karina Milei y por la buena relación con Santiago Caputo. Ambos lo sugerían como la mejor opción.

Diego Santilli nació el 6 de abril de 1967 en el barrio porteño de Palermo. Se recibió de contador público en la UBA a los 23 años. Completó su formación en el exterior: marketing en Berkeley, especialización en mercados de futuros en Washington y un posgrado en administración pública en la Escuela de Administración de París, becado por el gobierno francés.

Es un político experimentado con más de dos décadas de carrera política, un recorrido que comenzó en el peronismo porteño, continuó bajo el liderazgo de Macri y culminó con su integración al proyecto político de Milei.

Fue legislador porteño entre 2003 y 2009, tiempo en el que llegó a ser vicepresidente primero de la Legislatura, fue designado ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad por Mauricio Macri en 2009, cargo que ocupó hasta 2013. Ese año fue electo senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En 2015, Horacio Rodríguez Larreta lo eligió como compañero de fórmula. La dupla Larreta-Santilli ganó la jefatura del gobierno porteño en un balotaje contra Martín Lousteau.

Quienes lo conocen señalan que posee la capacidad de acercar posiciones en momentos álgidos entre el Ejecutivo y el Congreso. Un ejemplo de esto ocurrió en las elecciones legislativas de 2025, cuando encabezó la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con el apoyo del PRO, en reemplazo del entonces diputado José Luis Espert, quien provocó otro gran escándalo en el gobierno tras ser denunciado e investigado judicialmente por supuestos vínculos con el narcotráfico.