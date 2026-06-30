Explosión por presunta acumulación de gas deja dos adultos mayores fallecidos en Providencia

Una pareja de adultos mayores falleció la noche de este lunes tras un incendio originado por una presunta explosión por acumulación de gas en la comuna de Providencia.

El siniestro destruyó por completo la vivienda donde residían las víctimas, se propagó a un local comercial y afectó una segunda casa, obligando al despliegue de más de una decena de compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

La emergencia se registró en las cercanías de la intersección de las calles Bellavista y Punta Arenas, donde trabajaron cerca de un centenar de voluntarios para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara extendiéndose hacia otras viviendas del sector.

Al respecto, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, informó que “nos enfrentamos a un incendio que se provocó por una acumulación de gas, una explosión que afectó a una casa habitación que fue afectada al 100% por el fuego. Afectó a un local comercial colindante por fuego y a una tercera casa que está colindante también por la parte posterior”.

La autoridad bomberil confirmó además que “lamentablemente tenemos dos personas fallecidas, las cuales fueron encontradas en el interior de la casa habitación en la cual se produjo la explosión”.

🔴 AHORA: el 3er. Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, asume el mando y coordinación de las operaciones ante #Incendio en casa habitación de Punta Arenas y Bellavista, en la comuna de Providencia.@Comandantecbs @Muni_provi pic.twitter.com/xGS6fxG7o0 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) June 30, 2026

De acuerdo con residentes del sector, se habría escuchado una fuerte explosión que alertó a los vecinos, quienes intentaron auxiliar a los ocupantes del inmueble. Sin embargo, la magnitud del fuego les habría impedido ingresar al lugar. Minutos más tarde se habría producido una segunda explosión, presuntamente asociada a otro cilindro de gas, lo que agravó la emergencia.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, lamentó el fallecimiento de las víctimas y señaló que “producto de una explosión (...) fallecieron dos personas, vecinos nuestros aquí de la comuna de Providencia. Obviamente que por resguardo, vamos a dejar hasta ahí la información, porque sus familias vienen en camino”.

La autoridad comunal destacó además la rápida reacción de los residentes del sector y de los equipos de emergencia.

“Los vecinos fueron los primeros que al escuchar esta explosión trataron de ir a ayudar, pero hubo una segunda explosión, al parecer por otro cilindro de gas. Y ahí es cuando llegan nuestros equipos del 1414 a prestar ayuda tanto en el incendio como a los vecinos, porque este incendio comenzó a crecer hacia un local comercial y luego hacia una de las casas que estaban por Salvador Donoso”, explicó.

Bellolio informó que durante la emergencia fue necesario evacuar a cerca de 20 personas y agradeció el trabajo desarrollado por Bomberos. Asimismo, indicó que el municipio ya activó el apoyo para los afectados por el siniestro.

“Estamos prestando la ayuda social tanto a los vecinos que fueron damnificados. Hay una casa de un vecino que sufrió daños producto de la explosión y parte de la quemadura, así como la atención psicológica que sea necesaria. Y el día de mañana vamos a prestar ayuda también en la remoción de escombros”, afirmó.

Respecto del inmueble comercial afectado, el alcalde precisó que presenta daños estructurales de consideración.

“El local comercial que está ahí tiene un problema estructural. Se ve como que va a haber que meter maquinaria para poder también limpiar esto. Pero ahora estamos a la espera de que llegue la instrucción de parte de la Fiscalía”, concluyó.

Las causas exactas del incendio y de la explosión serán establecidas mediante las diligencias investigativas que instruya el Ministerio Público, mientras equipos especializados continuaban trabajando en el lugar una vez controlada la emergencia.