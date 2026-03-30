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    Benjamín Hites: “Verstappen dice que esta categoría es más entretenida y competitiva que la Fórmula 1”

    El piloto chileno compitió el pasado fin de semana ante los ojos del neerlandés en Nürburgring, en su estreno esta temporada en la categoría Cup2 GT3 del Campeonato ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Ganó la pole y acabó cuarto con su equipo, Black Falcon Team.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Benjamín Hites cuenta su experiencia con Max Verstappen

    A Benjamín Hites le cuesta descansar por estos días en Chile. El jet lag no lo deja dormir hasta después de las tres de la mañana. El cansancio de un inolvidable fin de semana en Alemania aún no lo abandona, en el que compartió pista con la estrella del automovilismo mundial Max Verstappen.

    En su debut esta temporada en la categoría Cup2 GT3 del Campeonato ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), debió lidiar nada menos que con el tetracampeón de la Fórmula 1, y con todas las cámaras y el interés que despierta una figura de este tipo. Junto a su equipo, Black Falcon Team, rescató puntos importantes: ganaron la pole y se ubicaron en el cuarto lugar. A días de ese suceso, el piloto nacional de 26 años reflexiona junto a El Deportivo sobre su carrera.

    ¿Qué evaluación hace de estos primeros meses de 2026 en esta categoría?

    Las sensaciones de estos primeros tres meses en el GT3 Cup2 y el fiato con el equipo ha sido muy positivo. El auto es de una filosofía distinta a lo que estoy acostumbrado, así que aún falta para llegar al full potencial, pero en un par de horas más arriba del auto voy a estar al 100.

    ¿Qué conclusiones saca luego del comienzo en Nürburgring?

    Cumplimos el objetivo que era terminar la carrera y sumar puntos. Queríamos ganar, pero no se pudo, nos faltó un poco de ritmo desde la mitad para adelante. Lo bueno es que son cosas que las analizamos y son mejorables. No ganamos la carrera, pero sacamos mucha información y nos deja muy bien posicionados para lo que viene. Lo más importante de este campeonato es no abandonar y terminar todas la carreras lo más adelante posible, porque en este sistema de puntaje, a diferencia de la Fórmula 1, del primero al cuarto no hay mucha diferencia de puntos.

    Benjamín Hites cuenta su experiencia con Max Verstappen

    Imagino que la presencia Max Verstappen le dio un condimento especial.

    Totalmente. Es un espectáculo compartir con el mejor piloto del mundo. Por otro lado me deja tranquilo por las decisiones que tomé en mi carrera para llegar adonde estoy. Él es el referente a seguir y le gusta esta categoría, dice que es más entretenida y competitiva que la Fórmula 1, entonces siento que estoy en el lugar correcto, y Max me lo afirma.

    ¿Pudo usted y el resto de los pilotos compartir un poco más con Verstappen?

    Sí, o sea en las reuniones de pilotos antes de cada carrera, en las que te hacen escuchar el reglamento nuevamente y esas cosas, ahí estuve con Max, pero más que eso no lo vi tanto.

    ¿Qué le pareció que descalificaran al equipo de Verstappen por usar más juegos de neumáticos de lo permitido?

    Yo creo que el equipo cometió un error, me interesaría saber más qué pasó, pero no tengo la información.

    ¿Cuáles son las metas que se colocan para esta temporada en Black Falcon Team?

    Estoy confiado de que vamos a estar casi todas las carreras en los lugares de adelante. Con mis compañeros también se creó una muy buena sinergia, pensamos todos igual, nos subimos al auto y queremos ir a ganar.

    Benjamín Hites cuenta su experiencia con Max Verstappen

    ¿Qué complejidades le ha traído el cambio de categoría respecto del año pasado? ¿Hay mucha diferencia?

    Depende, porque el año pasado el auto me acomodaba mucho; generalmente los autos con motor delantero se ajustan a mi estilo de manejo. El nivel de pilotos está muy parecido, pero lo que más me gusta del GT3 Cup2 es que todos los autos son iguales, entonces te puedes comparar. Todos los fines de semanas tienes un parámetro estable.

    Se acercan las 24 Horas de Nürburgring.

    Yo diría que es la carrera más importante del año. Para ganarla los tres pilotos debemos andar bien, hay que tener algo de suerte; hay que esperar que los astros se alineen.

    Más sobre:AutomovilismoBenjamín HitesMax Verstappen

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