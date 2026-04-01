La feroz crítica de Marcos González a Nicolás Córdova tras dura caída de la Roja: “Te sacó la cresta un equipo de barrio”

La estrepitosa derrota por 4-1 de Chile ante Nueva Zelanda sigue generando una serie de reacciones en el mundo del fútbol nacional. Anteriormente fue Claudio Bravo quien criticó duramente lo ocurrido y ahora fue el turno de Marcos González.

El exseleccionado nacional habló con el sitio Bolavip, donde abordó el delicado momento de la Roja. El otrora defensor no se guardó nada y lanzó potentes dardos a la Roja y también a su entrenador, Nicolás Córdova.

“Pena, una pena terrible, una derrota histórica. Yo quiero mucho al Nico Córdova, pero no puede decir que de esto hay que aprender. Te sacó la cresta un equipo que juega con los amigos del barrio”, lanzó de entrada.

Lobo del Aire, quien disputó 27 partidos con la escuadra nacional y anotó dos goles entre 2002 y 2014, profundizó en la responsabilidad del DT. “La Selección juega lo que el técnico quiere. Por algo está el entrenador ahí”, lamentó.

Y no se quedó ahí, pues lanzó un ultimátum. “O se ponen las pilas los entrenadores y empiezan a ganar, o si no, no están para esto”, cerró.

El dardo de Bravo

El excapitán de la Roja, Claudio Bravo, fue uno de los más molestos por lo exhibido frente a los neozelandeses. “De estos desafíos, que son complejos, por el nivel del cual estamos hablando, siempre una mixtura es positiva, pero volvemos hacia las presentaciones que ha tenido Chile últimamente, donde creo que la gente grande está al debe”, comenzó señalando en ESPN, donde se desempeña como comentarista.

El bicampeón de América no se quedó ahí, pues criticó el actual proceso. “Se abren las posibilidades de que puedan integrar la selección más gente joven. El probar, insistir… la palabra recambio agota, está sobreutilizada... Necesitamos que aparezca gente, la camiseta está ahí, necesitamos que se apoderen de eso y que sienta que ciertas posiciones ya están completas”, agregó.

En ese sentido, el oriundo de Viluco fue lapidario con el rendimiento mostrado por la escuadra nacional. “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico, al nivel individual de lo que hay. No creo que te alcance para competir al máximo nivel”, cuestionó.

“No te alcanza a nivel individual, no te alcanza a nivel colectivo, no te alcanza a nivel físico y tampoco te alcanza a nivel táctico. No te alcanza. Y al máximo nivel, lamentablemente, todas las falencias se notan”, complementó.