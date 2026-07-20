Encuesta: Préstamos de amigos y familiares son la principal fuente de crédito informal

La rapidez es el principal motivo detrás de la elección de créditos informales por sobre la oferta formal. Esa es una de las principales conclusiones entregadas por la Encuesta Crédito Informal 2026, realizada por la Caja de Compensación La Araucana.

La entidad encuestó a 4.219 usuarios, de los cuales 717 declararon la utilización del crédito informal.

Su gerente general, Francisco Sepulveda, el estudio contiene tres elementos que son relevantes para la discusión. Por una parte, el crédito informal “no es un fenómeno exclusivo de personas excluidas del sistema financiero. Un 17% de los trabajadores formales y pensionados encuestados declaró haber recurrido a este tipo de financiamiento durante el último año, pese a que muchos mantienen acceso al crédito formal”.

Junto con ello, apuntó a que la principal razón para recurrir a este financiamiento no es el rechazo del sistema sino la rapidez,; y que más de la mitad de los créditos informales corresponde a préstamos entre familiares o amigos.

Entre los hallazgos, la encuesta destacó que el uso de crédito informal se distribuye de manera prácticamente pareja entre los tramos de ingresos. Así, entre quienes ganan hasta $250.000 la cifra de utilización llega a 18,2%, y se mantiene en rangos similares -entre 17,2% y 17,7%- para los tramos de salarios que van de $250.000-$500.000, $500.000-$800.000, $800.000-$1.200.000, y $1.200.000-$1.800.000. La excepción es el segmento de mayores ingresos: entre quienes perciben más de $1.800.000 mensuales, el uso cae a 10,9%.

La rapidez es el principal motivo detrás de la elección de créditos informales por sobre la oferta formal. Los encuestados declararon que la mayor velocidad de aprobación como razón para recurrir a esta vía, con un 54% de las preferencias, “lo que revela una brecha entre las necesidades de liquidez de las personas y los tiempos de respuesta del sistema formal”, dice Sepúlveda.

Le siguen la ausencia de requisitos o documentación con un 37%, y haber sido la única opción disponible con un 36%. Un 24% dijo que no quiso endeudarse con una institución, mientras que un 18% había sido rechazado previamente en el sistema formal.

Los préstamos entre familiares o amigos concentran la mayor parte del crédito informal en Chile. De acuerdo a la encuesta, el 53% recurrió a esta modalidad, seguida por los prestamistas particulares, con 29%. Las apps o sitios web de crédito alcanzan un 8%, mientras que el comercio de barrio o las ferias suman 7%. El 3% restante corresponde a otras fuentes.

Para Sepúlveda, “esto demuestra que una parte importante del fenómeno responde a redes de confianza utilizadas para enfrentar urgencias económicas, aunque el riesgo aumenta considerablemente cuando este mecanismo se vuelve recurrente”.

Según la encuesta, mientras más veces se recurre al crédito informal, mayor es la probabilidad de enfrentar problemas para pagarlo. Entre quienes usaron este tipo de crédito una sola vez, el 10,2% declaró dificultades de pago, cifra que sube a 17,3% entre quienes lo usaron de 2 a 3 veces, y llega a 27,5% entre los usuarios frecuentes, con 4 o más veces.

El gerente general de la caja de compensación explica que “el indicador muestra que el riesgo de tener problemas para pagar aumenta a medida que el crédito informal deja de ser un recurso excepcional y pasa a ser una práctica recurrente”.

En esa línea, sostiene que “esto sugiere que el foco no debe estar únicamente en el crédito informal como fenómeno, sino en identificar cuándo éste pasa de ser una solución puntual a transformarse en una fuente permanente de financiamiento”.

Junto con ello, Sepúlveda señala que es necesario reducir el espacio que hoy ocupa el crédito informal y que “el sistema financiero debe responder con mayor oportunidad a las necesidades de liquidez de las personas”.

Así, mientras “la evidencia muestra que la rapidez de aprobación es hoy el principal factor de decisión”, también “es importante fortalecer mecanismos de inclusión financiera que ya han demostrado ser efectivos, como el crédito con descuento por planilla que entregan las cajas de compensación. Este modelo permite ampliar el acceso al financiamiento manteniendo adecuados niveles de riesgo, con tasas de rechazo inferiores al 5%”.

“Finalmente, creemos que la discusión pública debe diferenciar los distintos tipos de crédito informal. No es equivalente un préstamo ocasional entre familiares que esquemas de financiamiento informales con intereses abusivos o prácticas de cobranza intimidatorias”, comenta.