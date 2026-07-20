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    Sonami pide un “plan extraordinario” para ayudar a la pequeña minería afectada por las lluvias

    Desde Sonami alertaron que sectores de la pequeña minería han visto afectadas sus operaciones por las intensas lluvias en el norte de Chile.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial

    Para la pequeña minería en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, el sistema frontal ha generado daños en caminos, infraestructura crítica, accesos a faenas y problemas de conectividad que dificultan la continuidad de sus operaciones, según alertó la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

    Además, el jueves pasado, el gobierno llamó a suspender las faenas de la pequeña minería ante riesgos por el sistema frontal.

    Ante este contexto, el gremio minero pidió un plan para ir en apoyo de la pequeña minería.

    “Hoy, cientos de productores enfrentan una situación muy compleja producto de los daños provocados por este sistema frontal y requieren un apoyo oportuno para recuperar sus faenas y proteger el empleo y la actividad económica que generan en sus territorios”, dijo el presidente de Sonami, Jorge Riesco, en un comunicado.

    Según el catastro del gremio, las regiones afectadas reúnen a más de 26 asociaciones gremiales mineras, que representan a más de 600 pequeños productores.

    “La paralización o el retraso en la reanudación de sus operaciones no solo afecta a las faenas, sino también al empleo, a la actividad económica local y a toda la cadena de valor que depende de ella, profundizando las consecuencias sociales y económicas que deja esta emergencia”, comentó el gremio.

    Sobre el monitoreo del efecto del sistema frontal en las operaciones mineras, Sonami comentó que “la mayoría de sus asociados esperaba una normalización de las condiciones climáticas para hacer un balance de daños y necesidades”.

    Sin embargo, desde la Sonami, reiteraron la necesidad de abordar un plan para el sector desde ya.

    “La reposición de capacidad productiva requerirá medidas muy precisas para recuperar conectividad, estabilidad de terrenos y suministros e insumos básicos para la producción, con los consiguientes requerimientos de financiamiento de inversiones y capital de trabajo para superar la obligada suspensión de actividades”, sostuvo.

    Desde Sonami también comentaron que confían en que el plan de emergencia que solicitan se realizará “con la rapidez que esta emergencia demanda, implementando medidas extraordinarias que permitan a los productores volver a operar en condiciones de seguridad y normalidad”.

    Más sobre:MineríaSonamiLluviasSistema frontal

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