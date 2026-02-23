Se toma revancha en Instagram: Diego Sánchez se burla de la UC tras los cánticos recibidos en el Claro Arena

Diego Sánchez se toma revancha de los cánticos recibidos en el partido contra la UC.

Universidad Católica se tomó su revancha este fin de semana. El elenco cruzado supo imponerse con claridad a Coquimbo Unido por la cuarta fecha de la Liga de Primera a pesar de comenzar abajo en el marcador.

Este fue el segundo duelo en el que se enfrentaron en el año, pues a comienzo de la temporada los piratas se quedaron con la Supercopa, tras imponerse a los cruzados en una serie de lanzamientos penales en la que el guardameta Diego Sánchez se transformó en la figura.

Por lo mismo, el arquero se transformó en uno de los jugadores coquimbanos que debió sufrir los embates del público.

Durante el partido disputado en el Claro Arena, Sánchez debió escuchar en reiteradas ocasiones los cánticos de la barra cruzada bajo el cántico de “el Mono se la come”, mientras el golero respondía a su manera.

Una vez finalizado el encuentro, Sánchez se refirió a la frase que los hinchas de la UC acabaron coreando. “Me encanta, me encanta. Están en todo su derecho de cantar lo que quieran, está bien”, compartió en zona mixta.

“O sea, uno también tiene que ser grande. Yo soy harto viejo y sé que cuando se gana o cuando se pierde, van a haber cánticos”, complementó.

También recordó la celebración que hizo tras ganar la Supercopa, festejando con un baile que originó un cruce con los jugadores de la UC.

“Esto da vueltas. Ya tuvimos la fortuna de ganar una copa contra ellos, lo celebramos, pero cuando se causó ese problema, yo dije que nunca lo hice contra la barra. Bailé con mi familia, pero bueno, se desvirtuó”, se defendió el arquero.

“En la buena y en la mala tengo que ser un profesional, bancármela en la buena y en la mala y está bien. Es parte del fútbol. Me imagino que están bien picados”, aseguró.

“Es algo obvio y lo acepto, también es su fiesta y no se pudo ganar. Tienen que aprovechar ese momento, está listo. Así como nosotros aprovechamos cuando ganamos, ahora hay que bancársela no más”, concluyó.

La revancha del Mono Sánchez

A pesar de las palabras anteriores, Diego Sánchez volvió a causar polémica por una llamativa imagen que compartió en sus redes sociales que fue acompañada además por un picante mensaje.

En su cuenta personal de Instagram compartió una serie de fotografías. Las dos primeras, eso sí, aparecieron llenas de puntos blancos como si se tratara de nieve cayendo sobre el recinto deportivo de Las Condes.

“No se perdió una copa, no se perdió un final”, comenzó señalando en la publicación. “No se logró el objetivo pero seguimos juntos como siempre. Más que orgulloso del equipo, más coquimbano que ayer. Vamos arriba siempre, Coquimbo unido”, cerró.

Ahora, Diego Sánchez y el resto del plantel de Coquimbo Unido deberán prepararse para enfrentar a Deportes Concepción por la quinta fecha de la competencia. El duelo entre aurinegros y lilas está programado para este sábado 28 de febrero a las 12.00 horas.

Por su parte, Universidad Católica deberá viajar hasta Chillán para medirse contra Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún. Este compromiso está fijado para el domingo 1 de marzo a partir de las 20.30 horas.