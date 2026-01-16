SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Una ganga: Manchester City se lleva a Marc Guéhi, uno de los jugadores más codiciados de la Premier League

    El central del Crystal Palace llega como una de las figuras para la zaga de los Ciudadanos, tras las lesiones de Rúben Dias y Josko Gvardiol.

    Por 
    Diego Donoso
    Marc Guéhi, nuevo refuerzo del Manchester City. Getty Images

    Tras la millonaria compra del Manchester City por Antoine Semenyo, surgieron rumores en la prensa inglesa sobre la posible compra de Marc Guéhi, zaguero central del Crystal Palace y de la selección Inglesa. Una operación compleja ya que el defensor es considerado como uno de los líderes de las Águilas.

    Los planes de los dirigidos por Pep Guardiola cambiaron drásticamente con la lesión de Josko Gvardiol, quien sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha, lo que lo mantendrá por un largo periodo lejos del terreno de juego. A él se sumó su compañero de zaga Rúben Días, quien arrastra problemas en los isquiotibiales y estará fuera por al menos seis semanas.

    Estas ausencias de los defensores titulares obligaron a ir con todo por el británico Guéhi, jugador que termina su contrato el 30 de junio próximo con los londinenses. De esa manera, se concretó de forma rápida la compra por alrededor de US$23 millones del defensor del Crystal Palace, una verdadera ganga por uno de los defensores más pretendidos de la Liga Premier de Inglaterra, quien dejará a los vigentes campeones de FA Cup para convertirse en un Ciudadano y así afrontar la segunda parte de la temporada.

    En lo inmediato, el equipo de Pep tiene un importante duelo este sábado, cuando se midan al United en el máximo derbi de la ciudad obrera. Precisamente, Guéhi no ha sido citado al duelo del Palace ante Sunderland de este fin de semana, a la espera de que la compra se oficialice y sea presentado.

    El terremoto del Crystal Palace

    El Crystal Palace en su victoria sobre Liverpool, ganando la Community Shield. Foto: @EmiratesFACup (X).

    La salida de Marc Guéhi es un golpe fuerte para las Águilas, pues fue el capitán en el equipo que consiguió la FA Cup la temporada pasada, el primer título del equipo en primera en su historia.

    Sin entrenador

    Las malas noticias para los hinchas del Crystal Palace no terminan con al salida de una de sus figuras, después que se oficializara la salida del entrenador Oliver Glasner, el gestor del gran momento del club, quien dejará a los de Londres al final de esta campaña. El adiestrador habló en conferencia de prensa y afirmó que la decisión está tomada hace meses, situación que nada tiene que ver con la partida del capitán del equipo.

    Glasner contó que decidió no renovar, ya que busca un nuevo reto para su carrera en la siguiente temporada. Decisión que llega justo cuando hay diversos clubes de Inglaterra, entre ellos Manchester United y Chelsea, que podrían buscar un nuevo entrenador en junio de este año.

    El austríaco dejará a Crystal Palace convertido en una leyenda, luego de conseguir el título de la FA Cup y ganar la Community Shield ante el Liverpool. Además, dirigió los duelos del club por Conference League, los cuáles fueron los primeros en competencias internacionales.

