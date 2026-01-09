SUSCRÍBETE POR $1100
    Otra estrella a los Ciudadanos: Manchester City ficha a Semenyo por US$ 86 millones

    El conjunto de Pep Guardiola se queda con uno de los jugadores sensación de la Premier League. Le gana la disputa al Liverpool y al Manchester United.

    Por 
    Diego Donoso
    Antoine Semenyo en su presentación con el Manchester City. Manchester City

    Antoine Semenyo irrumpió en la élite del fútbol inglés la temporada pasada, gracias a su gran nivel en el Bournemouth. Allí, destacó por su capacidad goleadora, velocidad, uno contra uno y porque puede jugar en todo el frente de ataque. Su nivel en el actual temporada le llevó a ser pretendido por los grandes clubes de Inglaterra. El Manchester City ganó la carrera.

    El conjunto de Pep Guardiola desembolsó alrededor de US$86 millones por los servicios del futbolista ghanés, quien firmó por cinco años y medio. El Liverpool, el Tottenham y el Manchester United quedaron con las ganas de ficharlo. Todos se tentaron por la cláusula de rescisión del delantero, que se podía ejercer hasta el 10 de enero.

    Semenyo se describió en su presentación en los Citizens: “Poderoso, rápido, fuerte y un jugador clínico. Sigo mejorando, siento que aún no alcanzo mi mejor forma. Creo que todavía tengo mucho que aprender y unirme al City es lo mejor para mi desarrollo”.

    Semenyo deja al Bournemouth una cifra récord en su historia por una venta. Cierra así su paso de dos años en el sur de Inglaterra con 32 goles y 13 asistencias, en 110 partidos disputados.

    El otro objetivo del City en el mercado

    Marc Guéhi el capitán del Crystal Palace. Getty Image

    El conjunto celeste de Manchester no se conforma Semenyo y busca mejorar su defensa con el fichaje del capitán del Crystal Palace, Marc Guéhi. El City contempla la compra luego de las lesiones de Rúben Dias y Josko Gvardiol en el empate ante Chelsea.

    Sin embargo, no corre solo por los servicios del internacional inglés, ya que Liverpool, Arsenal y Bayern Munich también están en carrera. La diferencia es que los sky blue ficharían de inmediato al central, mientras que los demás equipos lo ven como una opción para el término de la temporada, cuando vence su contrato con el Palace.

    Guéhi lamentó que el Crystal Palace cancelara su transferencia por US$ 47 millones al Liverpool. El defensor tenía pactado un contrato hasta 2030 y superó las pruebas médicas. Sin embargo, el equipo londinense se retractó del acuerdo y decidió, en conjunto con el jugador, conservarlo por un año más.

