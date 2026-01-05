La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

El inicio de año está siendo un dolor de cabeza para el Manchester City, sobre todo, para Pep Guardiola, luego de que se confirmara la gravedad de la lesión sufrida por Joško Gvardiol. El defensa croata tuvo que ser reemplazado en el vibrante empate 1-1 ante el Chelsea, en la Premier League, tras un fuerte choque con Malo Gusto.

A los 51’, el zaguero se mostró con dolencias en la pierna derecha, se tendió en el césped y abandonó el campo del Etihad Stadium cojeando. Esto se suma a una lista de lesiones cada vez más extensa en el equipo Sky Blue, donde Guardiola lidia con opciones limitadas: John Stones sigue de baja, Nathan Aké sigue con cuidados médicos y el central portugués Rúben Dias también sufrió un problema durante el mismo duelo ante los londinenses.

Este último partido tenía relevancia en la lucha por el liderato. Con un empate tardío del Chelsea que le negó al City una victoria crucial, se amplió aún más la brecha con el puntero Arsenal. Sin embargo, las repercusiones a largo plazo del contratiempo de Gvardiol ahora parecen superar la frustración por los puntos perdidos.

A través de un comunicado, el Manchester City informó a los hinchas el alcance inicial de la lesión de Josko Gvardiol. El club inglés confirmó que sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha, motivo por el cual será operado a finales de esta semana para, posteriormente, seguir con una evaluación continua para determinar la extensión total de la lesión y el pronóstico esperado.

Las alternativas que maneja Pep Guardiola para reemplazar a Gvardiol tras su lesión ante el Chelsea

En respuesta a la creciente escasez defensiva, el Manchester City actuó con decisión y repescó a Max Alleyne de su cesión en el Watford, que milita en la Championship. Los dirigentes del Etihad Stadium estaban satisfechos con la evolución y los minutos del jugador en Vicarage Road.

Según Manchester Evening News, Alleyne debería entrar en la convocatoria del City ante el Brighton & Hove Albion este el miércoles 7 de enero, y podría ser titular en la tercera ronda de la FA Cup contra el Exeter City, el sábado.

Además, el City mantiene su interés en el central del Crystal Palace y de la selección de Inglaterra, Marc Guehi, y se ha valorado la posibilidad de un acuerdo en enero con tal de reforzar la defensa del equipo.

Sin una fecha fija para el regreso de Josko Gvardiol, quien era el pilar defensivo de los celestes, las próximas semanas pondrán a prueba la profundidad de la plantilla y la visión estratégica del City. Todo en manos de la capacidad de Guardiola para equilibrar parches inmediatos con refuerzos a largo plazo que podrían definir el curso del resto de la temporada.