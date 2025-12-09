Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

La ministra Paola Plaza dictó acusación en contra del exmilitar Pedro Barrientos como autor del secuestro calificado y homicidio calificado de Víctor Jara y Littré Quiroga , en septiembre de 1973.

Hasta fines de 2023, Barrientos permanecía en Estados Unidos, país hasta el que se trasladó al término de la dictadura. Tras ser ubicado, fue deportado a territorio nacional, pues era requerido por la justicia chilena desde 2013, cuando la Corte Suprema autorizó su extradición.

Si bien Barrientos había obtenido la nacionalidad norteamericana, esta le fue revocada en julio de 2023, luego de que se acreditara que había proporcionado información falsa durante la tramitación de sus papeles.

Posterior a su aterrizaje en Chile, Barrientos fue notificado de los autos de procesamiento dictados en 2012 y 2014 por el ministro Miguel Vásquez, quien llevó la causa anteriormente. Ahora, luego de que la ministra Plaza dictara acusación, el caso queda a un paso de que se dicte sentencia.

Para el abogado Nelson Caucoto, querellante en representación de las familias de las víctimas, “la suerte del señor Barrientos no puede ser distinta a las de los otros militares que fueron condenados y rematados en esta causa, con penas importantes, proporcionales a la gravedad de los delitos y confirmadas unánimemente por la Corte Suprema”.

“Esta acusación de la ministra Plaza viene a constituir el principio del fin de un juicio que ha durado más de 50 años y que hace realidad el anhelo de justicia de los familiares de Víctor y Littré. La justicia en este caso será posible a pesar del transcurso del tiempo”, complementó Caucoto.

En agosto de 2023 la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la condena contra otros siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado del cantautor y de Quiroga. Se trata de Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto.

A todos ellos se les impusieron penas de 15 años y un día, en calidad de autores de los homicidios, y a 10 años y un día de presidio por el secuestro de ambas víctimas.

En tanto, el exoficial y exfiscal militar Rolando Melo Silva fue condenado a cinco años y un día de presidio como encubridor de ambos homicidios, así como a tres años y un día de presidio por ser encubridor también de los secuestros. A la fecha, Hasse Mazzei se encuentra prófugo.