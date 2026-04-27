Jorge Guzmán: “En gran medida, hoy el Partido Republicano descansa en las figuras políticas de Chile Vamos, incluido Evópoli”

La misma superioridad moral que encarnó el Frente Amplio en el gobierno de Gabriel Boric la puede sufrir el Partido Republicano en el de José Antonio Kast. Ese es un temor que tiene el diputado de Evópoli Jorge Guzmán, quien fue increpado la semana pasada por uno de sus pares -de la bancada republicana- por desmarcarse en una votación.

Pese al cruce, el diputado confía en que la colectividad que Kast fundó ha logrado transitar hacia la apertura al diálogo. “Esa política de construir puentes que era tan criticada finalmente se está transformando en la forma de hacer política del Partido Republicano, por necesidad”, plantea.

Evópoli zafó de su disolución. ¿Qué se puede esperar de la colectividad de ahora en adelante?

Valoramos que el tribunal electoral acogiera los argumentos de Evópoli. Esa valoración que hacemos del fallo nos traspasa una tremenda responsabilidad: tenemos que tener la capacidad de convocar y de crecer para no volver a pasar por esto, donde estuvo en riesgo nuestra existencia.

¿Se ha desdibujado el objetivo de Evópoli de ser una alternativa dentro de la derecha?

No, nosotros somos una alternativa. No solo en el fondo, sino que también tenemos una forma de hacer política distinta, que valora mucho el diálogo y el entendimiento político. Construimos y hacemos política desde la perspectiva de la buena política: responsable, sana, con sustento técnico.

¿Cómo ha sido el aterrizaje de Evópoli en el gobierno del Presidente Kast? Hubo resistencia en un comienzo.

Ha sido más fácil de lo que esperábamos, por la forma en que se nos ha convocado. El Presidente Kast lo hizo de una forma genuina, se puso como prioridad avanzar en los proyectos más urgentes para Chile, construir un oficialismo fuerte, que representara la unidad que existió en el proceso del Rechazo. Esa convocatoria honesta del Presidente ha facilitado el entendimiento en el oficialismo. Sin perjuicio de nosotros hacer ver que somos una centroderecha liberal con un sustento social bien importante.

FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

Las relaciones entre ustedes y el Partido Republicano no han sido fáciles. Ellos los llamaron “derecha cobarde” por cuatro años. ¿Cómo se ha dado la coexistencia?

Ha pasado poco tiempo como para hacer un balance. Republicanos es una bancada grande hoy, tienen más de 30 diputados. Muchos de ellos son nuevos y no tienen por qué arrastrar las formas del pasado. Los que se mantienen han entendido que gobernar es ser distinto que estar en la oposición. Nosotros lo que hicimos como Chile Vamos en su minuto fue proponer y avanzar en temas que eran urgentes. Yo me siento orgulloso de lo que se logró, por ejemplo, en la reforma de pensiones, donde el Partido Republicano se restó. Espero que sea una lección aprendida para republicanos. El diálogo, el sano entendimiento y la construcción de acuerdos son lo que debe primar.

La semana pasada usted tuvo un cruce con el diputado Cristián Araya. Él lo increpó por una votación. ¿Espera que hoy, que son gobierno juntos, ese tipo de intervenciones cesen?

Lo que hizo el diputado Araya es no entender que cuando se está gobernando las formas son muy importantes. No favorece en avanzar en los temas que sí son urgentes y prioritarios. Eso de hablar desde la superioridad moral le hace mucho daño a la política. Le pasó al FA, al gobierno de Boric y hoy le puede pasar al Partido Republicano si no se alinea a esta forma distinta de hacer las cosas. La gran mayoría lo ha entendido. Espero que no vuelva a pasar.

¿Es un comentario aislado?

Fue un hecho aislado. Nosotros no nos quedamos callados y lo hicimos ver, porque ya no estamos en una etapa donde él era oposición y salía a criticarnos públicamente en X, sino que hoy, en gran medida, el Partido Republicano descansa en las figuras políticas que tiene Chile Vamos, incluido Evópoli.

¿Ha habido una maduración política en republicanos?

Han debido dar una transición importante, desde ser una oposición muy atrincherada a entender que el diálogo es lo que construye acuerdos. Si bien ha pasado poco tiempo, han mostrado acciones genuinas de eso. Que la presidencia de la Cámara esté en la estructura de gobierno lo demuestra. Esa política de construir puentes que era tan criticada finalmente se está transformando en la forma de hacer política del Partido Republicano, por necesidad, porque eso les permite avanzar. O porque están obligados a hacerlo. Pero, en la práctica, han ido aprendiendo que la forma de la trinchera no permite avanzar.

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¿Es de su interés avanzar en una coalición de partidos?

Son dos formas distintas de hacer política, con historias y orígenes distintos. Por lo mismo, más que hablar de una coalición, yo prefiero hablar de unidad de propósito por el futuro de Chile. Para hablar de coalición hay un camino muy largo.

¿En Evópoli están 100% comprometidos con avanzar con la megarreforma de Kast o hay aspectos de ella que les preocupan?

El diagnóstico que ha hecho el gobierno es certero: Chile no ha crecido. Con el diagnóstico estamos 100% comprometidos. Y también con las propuestas que se han planteado para generar el crecimiento y el desarrollo que Chile necesita. Sí hemos hecho ver, el senador Cruz-Coke y yo, al propio Presidente, es que esto tiene que no quedarse en los números, en lo macroeconómico, sino que tiene que bajar a lo político y lo esencial, que es que las personas, los más vulnerables y la clase media chilena, sean partícipes del progreso y lo vivan día a día.

¿Es Evópoli el espacio para parlamentarios y dirigentes de centro que quedaron huérfanos en la elección pasada?

Totalmente. Evópoli es un partido que convoca y propone una modernización del Estado, que reconoce el rol social que este cumple. Más allá de sus principios, también tenemos liderazgos que han demostrado con hechos que son personas esenciales para el desarrollo de Chile: lo fuimos en el gobierno del Presidente Piñera y lo hemos seguido haciendo en los años siguientes.