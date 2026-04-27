Sospechoso escribió manifiesto “muy crítico con Trump” y se lo mandó a su familia antes de abrir fuego

Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Un día después del ataque perpetrado por un hombre armado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, agentes del FBI recorrieron casa por casa este domingo el vecindario del sospechoso en el sur de California.

Un equipo de CNN vio a agentes con chaquetas del FBI llamando a las puertas de los vecinos de la casa de Cole Tomas Allen, a quien fuentes han identificado como el sospechoso, en Torrance, California.

Las autoridades no han revelado públicamente la identidad del sospechoso, quien se encuentra bajo custodia y enfrenta múltiples cargos relacionados con el incidente. Comparecerá ante el juez este lunes, según informó la noche del sábado la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

En todo caso, el propio presidente Donald Trump, quien encabezaba la cena de corresponsales de la Casa Blanca, afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo actuó movido por un “odio” profundo hacia los cristianos, basándose en un manifiesto y en información recabada por las autoridades tras el incidente. En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, el mandatario republicano describió al atacante como un “tipo muy problemático” cuyos motivos, según el mandatario, tenían un trasfondo religioso radical.

Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

“Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, señaló el presidente, quien fue evacuado por el Servicio Secreto el sábado por la noche tras escucharse disparos en el hotel Washington Hilton, fuera de la sala donde se celebraba la cena. Trump aseguró que la propia familia del atacante estaba al tanto de sus dificultades y tendencias violentas. “Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala”, afirmó.

Trump calificó al pistolero de “lobo solitario” y “demente”, y añadió que “pasaría el resto de su vida en prisión”.

The New York Post avanzó, por su parte, que ese manifiesto, “muy crítico con Trump”, se lo mandó a su familia antes de abrir fuego el sábado por la noche en un hotel en el que, según las primeras investigaciones, se registró el día anterior al ataque.

El Post también publicó un texto que, según el tabloide, era el del manifiesto. En él, se puede leer: “Poner la otra mejilla es algo que se hace cuando es uno mismo quien sufre la opresión”. Antes, el texto enumera lo que parecen ejemplos recientes de las consecuencias de las decisiones de la Administración de Trump. “Yo no soy la persona violada en un centro de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio previo. No soy el escolar que muere en una explosión, ni el niño que muere de hambre, ni la adolescente abusada por los numerosos criminales que integran este Gobierno”.

The shooter at the White House Correspondent's Dinner has been identified as 31-y-old Cole Allen from Torrance, California.



He works as a teacher and was recently given the award of “Teacher of Month in Los Angeles County” pic.twitter.com/rGnYDmnjOZ — Visegrád 24 (@visegrad24) April 26, 2026

“Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor ensucie mis manos con sus crímenes”, dice, aparentemente en referencia al presidente, el escrito publicado por el diario neoyorquino. Su autenticidad no ha sido de momento verificada por las autoridades.

Según una fuente citada por la agencia de noticias AP, el sospechoso también se hacía llamar “Asesino Federal Amistoso” en sus escritos. Una cuenta de Bluesky vinculada a él, con el nombre de usuario “ColdForce”, escribió: “Trump es uno de esos villanos que, si le das una buena paliza, se unirá a tu equipo”.

Ingeniero mecánico y profesor

Los registros de la Comisión Federal Electoral muestran una única contribución de 25 dólares a través de la plataforma de recaudación de fondos ActBlue a la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024, cuando se enfrentó a Trump.

El Servicio Secreto entrevistó a la hermana de Allen, Avriana Allen, en su casa de Maryland el sábado por la noche tras el tiroteo. Según los informes, ella declaró que su hermano tenía tendencia a hacer declaraciones radicales y que tenía un plan para “hacer algo” y solucionar los problemas del mundo.

Read White House Correspondents' Dinner gunman Cole Allen's full anti-Trump manifesto https://t.co/TOIl9FNCEg pic.twitter.com/Z9nW5Pq7vl — New York Post (@nypost) April 26, 2026

Se informó que había asistido a una protesta del movimiento “No KIngs” como parte de las manifestaciones contra el autoritarismo, el abuso de poder del ejecutivo y el gobierno autoritario de Trump, detalló el diario The Times.

Se cree que Allen compró legalmente dos armas y las guardó en la casa de sus padres sin su conocimiento, y que solía ir regularmente a un campo de tiro local para entrenar con sus armas de fuego. Las autoridades policiales informaron a la agencia de noticias AP que Cole Allen compró legalmente una pistola semiautomática calibre .38 en octubre de 2023 y una escopeta calibre 12 el año pasado.

Allen vivía en una modesta casa de dos plantas en un barrio residencial de la ciudad costera, que forma parte del área de South Bay, junto a Los Ángeles.

The suspect has been identified as Cole Thomas Allen, 31, from California. Police say it appears he was a guest at the hotel. Allen remains in custody in Washington, D.C. Hear more on the Reuters World News podcast https://t.co/mTMJ65EcJ8 pic.twitter.com/JXEgWRBNzB — Reuters (@Reuters) April 26, 2026

Cole Tomas Allen, de 31 años, viajó en tren desde Los Ángeles hasta Washington D.C., con escala en Chicago, y se alojó en el hotel del evento uno o dos días antes del ataque. El único rastro de Allen en el barrio donde vivía en Torrance, una ciudad de unos 140.000 habitantes ubicada a unos 30 kilómetros de Los Ángeles, es la motoneta azul que lo transportaba al trabajo. La dejó abandonada en el patio delantero.

“Era muy callado. Él se movía en ese scooter, el que está ahí”, confirmó el vecino de la casa de al lado, Paul Thompson, un abogado de 44 años. Hace unos días, convenció a los padres de Allen para que le permitieran poner frente a su vivienda un letrero de su campaña para juez.

Los perfiles no verificados en redes sociales, incluido LinkedIn, describen a Allen como ingeniero mecánico, informático, desarrollador de videojuegos independientes y profesor a tiempo parcial residente en el área de Los Ángeles.

Según los perfiles en línea, Allen se graduó del Instituto Tecnológico de California (Caltech), donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica en 2017. Posteriormente, completó una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills.

Su historial laboral incluye puestos como ingeniero mecánico en IJK Controls y ayudante de cátedra en Caltech. También ha trabajado como profesor a tiempo parcial para C2 Education, una empresa que ofrece servicios de asesoramiento para la admisión y preparación de exámenes a estudiantes universitarios. En 2024, una publicación en la página de Facebook de la empresa lo nombró “profesor del mes”. En 2014, Allen participó en una beca de investigación de verano para estudiantes de pregrado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo que el sospechoso será acusado el lunes ante un tribunal federal de agresión a un agente federal, disparo de arma de fuego e intento de homicidio de un agente federal. De ser declarado culpable, Allen podría enfrentarse a 20 años de cárcel por la agresión, mientras que los cargos por posesión de armas conllevan una pena mínima de 10 años.