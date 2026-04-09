Guillermo Francella obtiene el Premio Platino de Honor 2026

Los Premios Platino alistan su 13° edición. Si en 2024 se distinguió la trayectoria de Cecilia Roth y en 2025 fue el turno de Eva Longoria, este año el Premio Platino de Honor recaerá en el actor argentino Guillermo Francella.

“Este reconocimiento pone en valor su contribución a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano, formando parte imprescindible de la historia de nuestro audiovisual gracias a su participación en títulos tan diversos como inolvidables en cine y televisión”, indicó la organización.

Con una carrera que se extiende a lo largo de más de cuatro décadas, Francella se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina, desarrollando una carrera sostenida en cine, teatro y televisión que lo ha encumbrado como una figura central del audiovisual iberoamericano.

Algunos de sus filmes más populares son El secreto de sus ojos (2009), El clan (2015), El robo del siglo (2020) y Homo argentum (2025). En tanto, en televisión y streaming destacan Casados con hijos, El encargado y Nada.

El argentino recibirá el galardón el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco en Xcaret, Riviera Maya (México).

La gala de los Premios Platino tendrá a Belén y Los domingos como las cintas con mayor número de nominaciones. El Eternauta ocupa el primer puesto en el apartado de series.