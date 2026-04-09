SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Guillermo Francella obtiene el Premio Platino de Honor 2026

    El actor argentino recibirá el reconocimiento a la trayectoria en la ceremonia que se celebrará el próximo 9 de mayo en México. En años anteriores la distinción recayó en Benicio del Toro, Cecilia Roth y Eva Longoria.

    Por 
    Equipo de Culto
    Guillermo Francella obtiene el Premio Platino de Honor 2026

    Los Premios Platino alistan su 13° edición. Si en 2024 se distinguió la trayectoria de Cecilia Roth y en 2025 fue el turno de Eva Longoria, este año el Premio Platino de Honor recaerá en el actor argentino Guillermo Francella.

    “Este reconocimiento pone en valor su contribución a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano, formando parte imprescindible de la historia de nuestro audiovisual gracias a su participación en títulos tan diversos como inolvidables en cine y televisión”, indicó la organización.

    Con una carrera que se extiende a lo largo de más de cuatro décadas, Francella se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina, desarrollando una carrera sostenida en cine, teatro y televisión que lo ha encumbrado como una figura central del audiovisual iberoamericano.

    Algunos de sus filmes más populares son El secreto de sus ojos (2009), El clan (2015), El robo del siglo (2020) y Homo argentum (2025). En tanto, en televisión y streaming destacan Casados con hijos, El encargado y Nada.

    El argentino recibirá el galardón el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco en Xcaret, Riviera Maya (México).

    La gala de los Premios Platino tendrá a Belén y Los domingos como las cintas con mayor número de nominaciones. El Eternauta ocupa el primer puesto en el apartado de series.

    Lee también:

    Más sobre:CineGuillermo FrancellaHomo ArgentumPremios Platino 2026Premios PlatinoEl ClanEl Secreto de sus OjosEl EncargadoCasados con HijosNadaSeriesCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Agresión a Lincolao: Arzola sostiene que el Ejecutivo buscará avanzar “rápidamente” en medidas que sean “eficientes”

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

    Lo más leído

    1.
    Un beatle en la pantalla chica: Paul McCartney cerrará la temporada de Saturday Night Live

    Un beatle en la pantalla chica: Paul McCartney cerrará la temporada de Saturday Night Live

    2.
    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    3.
    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    4.
    Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez

    Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez

    5.
    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del miércoles 8 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 8 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Macaya urge a ingreso de ley miscelánea del Ejecutivo la próxima semana: “Tiene que estar aprobado en agosto”
    Chile

    Macaya urge a ingreso de ley miscelánea del Ejecutivo la próxima semana: “Tiene que estar aprobado en agosto”

    Rating del miércoles 8 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Agresión a Lincolao: Arzola sostiene que el Ejecutivo buscará avanzar “rápidamente” en medidas que sean “eficientes”

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”
    Negocios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    El debut de Max Sichel en AFP Habitat: “Aún existen oportunidades para mejorar la implementación de la reforma”

    La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se enfría y crece por debajo de la expectativas

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años
    Tendencias

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid
    El Deportivo

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid

    “No había agua en el camarín”: la denuncia del portero de Olimpia tras el triunfo sobre Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    “Tenían todo para llevarse la victoria”: en Uruguay critican a Nacional por el agónico empate de Coquimbo

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    Guillermo Francella obtiene el Premio Platino de Honor 2026

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios
    Mundo

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios

    Milei celebra aprobación de reforma de la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes

    Irán advierte que los bombardeos de Israel en Líbano “harán que las negociaciones carezcan de sentido”

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar