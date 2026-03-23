La Misteriosa Mirada del Flamenco consigue dos nominaciones a los Premios Platino 2026

A casi un año de su premiado estreno en el Festival de Cannes, La misteriosa mirada del flamenco continúa ampliando su colección de galardones y reconocimientos.

Esta vez la cinta de Diego Cespedes –actualmente en cartelera de las salas chilenas– se anotó entre las nominadas a los Premios Platino 2026, que se entregarán en mayo en una gala celebrada en Xcaret, Riviera Maya (México).

La película nacional aparece entre las candidatas a Mejor ópera prima, categoría en la que compite ante Manas (Brasil), No nos moverán (México) y Sorda (España).

Además, La misteriosa mirada del flamenco postula a Mejor dirección de arte, nominación que recae en Bernardita Baeza, y a la que también aspiran Belén (Argentina), El agente secreto (Brasil) y La cena (España).

El listado general es encabezado por Belén y Los domingos (España), con 11 menciones. Más abajo, con ocho, aparece El agente secreto, que viene de postular a cuatro estatuillas en los Oscar. Y con siete se encuentra Sirāt, el filme español que compitió en dos apartados de los Premios de la Academia.

En tanto, en las categorías de series el liderazgo le pertenece a El Eternauta (13), seguida de cerca por Anatomía de un instante, que obtuvo 12 candidaturas.

La ceremonia se celebrará el sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret y será conducida por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén-Cuervo.