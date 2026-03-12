SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    La película de Diego Céspedes –en salas del país desde este jueves 12– ha acaparado premios y elogios desde su estreno en el Festival de Cannes 2025. Con una niña de 11 años como protagonista, la película narra una historia de afectos y sobrevivencia en el norte durante los 80. En su primer largometraje, el director se mueve por un amplio abanico de registros y demuestra una total devoción por sus personajes.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Este jueves 12, tras completar un exitoso recorrido internacional de diez meses, La misteriosa mirada del flamenco finalmente llega a cines chilenos. Lo hace avalada por elogiosos comentarios y por su triunfo en la sección Un Certain Regard de la 78° edición del Festival de Cannes, además de una nominación a Mejor película iberoamericana en los Premios Goya 2026.

    El director y guionista Diego Céspedes imagina la historia de Lidia (Tamara Cortès), una niña que fue abandonada cuando era pequeña y criada por un grupo de travestis. Esa familia queer habita una cantina en un pueblo nortino en 1982, un momento en que son culpados por la propagación de una enfermedad que –según la superstición local– se transmite a través de una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro.

    Aquí, punto por punto, revisamos los factores que le permitieron convertirse en una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo.

    *Ternura y conocimiento

    Diego Céspedes está con sus personajes. Inspirado en las historias que relataban los trabajadores de la peluquería de sus padres en Peñalolén, el director imagina una familia donde abundan los afectos y las confianzas. Esos lazos se han fortalecido con el paso de los años y a medida que se han sobrepuesto a toda clase de actos violentos –sugeridos, pero no subrayados–. Una amenaza que se dispara cuando son culpados (y atacados) por los mineros de la zona.

    Esa empatía con la que observa a sus personajes se acentúa porque la historia se narra a través de la óptica de una niña, una chica que debe madurar a la fuerza tras sufrir una tragedia. Sin temor a apelar a las emociones, pero sin caer en las simplificaciones o sentimentalismos, el realizador teje una historia dolorosa con tacto y matices.

    *Del western a la fantasía

    ¿Cómo una niña de 11 años planea y ejecuta su venganza en el desierto en los años 80? Céspedes resuelve esa respuesta apoyándose en el western, ese género que puede gozar de mejores o peores épocas, pero que se niega a morir. En este caso, tras superar un momento decisivo, el director traslada la historia fuera de los confines de la cantina y agrega pistolas y una permanente sensación de peligro enfatizada por la música compuesta por la uruguaya Florencia Di Concilio.

    Y en otros momentos, con la misma determinación, juega con la fantasía, una recurso sustentado en que la historia se cuenta desde la perspectiva de esa joven muchacha. Por si faltaran más colores, la cinta tiene humor y picardía. Las dinámicas al interior de la familia protagónica están plagadas de detalles que sacan genuinas risas.

    *Una mirada original al VIH/Sida

    Convencido de que ya se han hecho demasiadas películas sobre las víctimas del VIH/Sida (y que el acercamiento muchas veces ha estado teñido por la miseria), Diego Céspedes se desmarca del drama convencional y monta un filme que se mueve por un amplio abanico de registros y que tiene la capacidad de emocionar y provocar risas.

    Sin duda que el largometraje se hace cargo de abordar la propagación de esa enfermedad durante los años 80, pero esa es más bien la excusa para hablar sobre familias unidas por vínculos no sanguíneos y su respuesta ante el ascenso de actos de odio.

    *Un elenco nuevo

    Fuera de Luis Dubó, Claudia Cabezas y Roxana Naranjo, el elenco de La misteriosa mirada del flamenco se compone principalmente de rostros nuevos. La más experimentada es la actriz Paula Dinamarca (Mamá Boba en la ficción), quien debutó en Naomi Campbel (2013) –una docuficción donde interpretó una versión de sí misma– y durante los últimos años ha aparecido con frecuencia en producciones locales (el año pasado se le pudo ver en Kaye y Sariri).

    El personaje de Flamenco, la figura materna de Lidia, es encarnado por el actor Matías Catalán, quien suma roles secundarios en Oro amargo (2025) y en la serie La cacería: En el fin del mundo. También destacan nombres como Pedro Muñoz, Bruna Ramírez, Serena González, Alexa Quijano y Vicente Caballero.

    Es decir, un reparto compuesto por una galería de actores (de profesión y naturales) que convencen y exigen más roles en la pantalla grande.

    Lee también:

    Más sobre:CineLa Misteriosa Mirada del FlamencoDiego CéspedesTamara CortésMatías CatalánPaula DinamarcaPedro MuñozLuis DubóClaudia CabezasRoxana NaranjoFestival de CannesFestival de Cannes 2025Premios GoyaGoya 2026Cine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    Evelyn Matthei, la gran ausente en el cambio de mando

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”
    Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno
    Negocios

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno

    Chile y Estados Unidos firman declaración para estrechar su relación por minerales críticos y tierras raras

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango
    Mundo

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Reportan ataque de un tirador activo en sinagoga en Michigan

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta