SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tras polémico altercado en hotel de concentración: policía de Dallas aclara intervención que irritó a la selección de Egipto

    El organismo de seguridad aclaró su bullada intervención, que derivó en empujones y reproches con miembros de la delegación africana.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La selección de Egipto se enfrentó a la policía en Dallas.

    La selección de Egipto escribió su capítulo más dorado en el Mundial 2026. Por primera vez en su historia, el equipo liderado por Mohamed Salah se metió en octavos de final tras superar a Australia en la tanda de penales.

    Sin embargo, no todo había sido festejo en la antesala de la histórica clasificación. En las horas previas al enfrentamiento con los oceánicos, la delegación africana protagonizó un altercado en el hotel de concentración con la policía de Dallas.

    El incidente se originó luego de que uno de los futbolistas de los Faraones atendiera a un pequeño fanático que le pidió una fotografía. El jugador era custodiado de cerca por uno de los policías, situación que no le pareció a Ibrahim Hassan, hermano del técnico Hossam Hassan, quien realizó un reclamo al considerar exagerada la presencia de los agentes.

    Esto derivó en una discusión y desató la furia del cuerpo de seguridad, que no respondió de la manera más amistosa. De hecho, desde ambos lados comenzaron a levantar la voz y gritarse. Entre las declaraciones cruzadas, se escuchaba claramente que se decían mutuamente: “¡No me empujes!”.

    La situación escaló a tal punto que tanto el futbolista como el agente policial llegaron a los empujones. En ese momento fue cuando personas de ambos bandos llegaron para controlar la pelea, separarlos y calmar el ambiente antes de que escalara y pasara a mayores. Eso sí, a la lejanía, ambos protagonistas continuaron increpándose e insultándose.

    Un miembro de la delegación egipcia se enfrascó en un polémico incidente con un agente de la policía de Dallas.

    Del lado de la delegación africana, explicaron que fue un altercado aislado y que quedó todo bajo control. No obstante, horas después, la policía de la ciudad texana salió al paso y entregó su versión.“Estamos al tanto del video que circula en redes sociales sobre un oficial y una interacción con miembros de un equipo de fútbol”, partieron diciendo en el comunicado.

    El Departamento de Policía de Dallas concurrió a un hotel tras recibir una solicitud de la seguridad del hotel respecto a un individuo sin credenciales del evento que intentaba obtener acceso. Posteriormente se supo que los individuos no estaban mostrando las credenciales adecuadamente, lo cual es un requisito“, aclararon.

    De la misma forma en la que los egipcios se desmarcaron, en el cuerpo de oficiales hicieron lo mismo y reiteraron que todo había quedado bajo control. “La situación se resolvió en el lugar, y el DPD se reunió con representantes del equipo para abordar sus inquietudes. El asunto ha sido resuelto desde entonces”, concluyeron.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026MundialSelección de EgiptoPolicía de DallasFútbolCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania

    Papa León XIV emplaza a Europa desde Lampedusa por crisis migratoria

    Roberto Sánchez recurre a la CIDH tras proclamación de Keiko Fujimori en Perú

    PDI detiene a mujer por homicidio de adulta encontrada con herida cortopunzante en San Antonio

    Poder nuclear y ayuda rusa en la Independencia de EEUU: el mensaje de Putin a Trump por el 4 de julio

    Gobierno concreta tercer envío de ayuda humanitaria a Venezuela: 35 mil vacunas y 13 toneladas de carga

    Lo más leído

    1.
    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    2.
    El orgullo de Cabo Verde tras despedirse del Mundial: “Fue dignificante poder demostrar nuestro carácter e identidad”

    El orgullo de Cabo Verde tras despedirse del Mundial: “Fue dignificante poder demostrar nuestro carácter e identidad”

    3.
    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    4.
    Vozinha sigue haciendo historia: el arquero de Cabo Verde realizó más regates que Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

    Vozinha sigue haciendo historia: el arquero de Cabo Verde realizó más regates que Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

    5.
    Ecuador presenta un reclamo ante la FIFA tras la eliminación frente a México: “Pueden haber comprometido temas de seguridad”

    Ecuador presenta un reclamo ante la FIFA tras la eliminación frente a México: “Pueden haber comprometido temas de seguridad”

    6.
    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Copiapó en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Copiapó en TV y streaming

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas
    Chile

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Copiapó en TV y streaming

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”
    Negocios

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”

    El dilema del gobierno en la reforma de pensiones: modificar o no la licitación del stock de afiliados de las AFP

    Presidente de sitios de apuestas online y cobro de IVA: “¿De dónde sacó Hacienda esa cifra de US$300 millones? No tengo idea”

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno
    Tendencias

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    ¿Preferencia del presidente de la FIFA? La polémica frase de Gianni Infantino tras el triunfo de Argentina a Cabo Verde
    El Deportivo

    ¿Preferencia del presidente de la FIFA? La polémica frase de Gianni Infantino tras el triunfo de Argentina a Cabo Verde

    Paraguay busca la épica ante Francia: quién juega este sábado en octavos de final y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    Vozinha sigue haciendo historia: el arquero de Cabo Verde realizó más regates que Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Manuel Rojas cuentista: las claves del Chile real que revive en las librerías
    Cultura y entretención

    Manuel Rojas cuentista: las claves del Chile real que revive en las librerías

    Mindy Kaling: “Con The Office aprendí que la comedia debe explorar áreas donde la gente se sienta incómoda”

    Confessions II: Madonna aún tiene ganas de bailar (y llorar)

    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania
    Mundo

    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania

    Papa León XIV emplaza a Europa desde Lampedusa por crisis migratoria

    Roberto Sánchez recurre a la CIDH tras proclamación de Keiko Fujimori en Perú

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare