Jorge Garcés carga contra Reinaldo Sánchez en los días más convulsionados de Santiago Wanderers: “Hay que creerle poco”

Santiago Wanderers vive una caótica semana. En el plano futbolístico, este lunes empató 2-2 ante Curicó Unido y sigue fuera de los puestos de liguilla por el ascenso. Sin embargo, han sido las repercusiones del despido de Jaime García lo que ha generado convulsión en Valparaíso. De hecho, desde la Corporación Wanderers, organizaron una protesta en contra del manejo que ha tenido Reinaldo Sánchez.

El presidente de la concesionaria que maneja al Decano anticipó una rebaja en el presupuesto y fue crítico de la gestión del técnico chileno. “No debemos cometer los mismos errores. No se pueden gastar 354 millones en un mes, ni los clubes de Primera División gastan eso. El otro día vi en la televisión los sueldos promedio de los centrodelanteros del fútbol chileno, eran nueve millones. Y en Segunda División, dos y medio, y nosotros estamos súper arriba. Con esta planilla deberíamos estar peleando en los primeros lugares y no estamos ni siquiera peleando la liguilla”, declaró a El Mercurio de Valparaíso.

También se quejó por el alto sueldo que le pagaban al exentrenador de Ñublense. “Uno trata de hacer lo mejor, pero en este caso fueron Luis y Matías (Sánchez) los que trajeron a Jaime García, y salió carísimo. Empezamos con 22 millones y cuando iba a firmar dijo 30 millones. Encontraba más caballero a (Francisco) Palladino”, fueron sus dichos.

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers.

Claro que el principal lío fueron los dardos de Carlos Muñoz, quien aseguró que hubo presiones de la dirigencia al entrenador. Algo que Sánchez también descartó. “Puede que tengamos problemas por lo de Cañete y Ortiz, pero finalmente son decisiones del entrenador, así como fueron decisiones del técnico anterior hacer ciertas cosas, ahora serán decisiones del que llegue”, dijo.

La preocupación de un referente

Jorge Garcés está preocupado por la situación de Santiago Wanderers. Quien fuera el último entrenador campeón de Primera División con los caturros, arremete contra las formas del empresario microbusero. “Por como se está manejando esto, a don Reinaldo hay que creerle poco. Él dice una cosa hoy y mañana dice otra”, expresó al medio Primera B Chile.

El Peineta tuvo un breve paso por el Decano entre 2021 y 2022, cuando Sánchez había vuelto a comandar el elenco porteño. Sin embargo, su salida no fue la mejor. “Yo le tengo mucho aprecio, lo que sí, él se ha manejado de una manera que todos conocemos. Es poco creíble lo que diga. Yo escuché que había dicho que estaba aburrido y perdiendo plata, pero es mentira, don Reinaldo nunca va a perder plata. Pueden decir lo que quieran, especular de la forma que quieran. Finalmente, ahí está, él sigue”, relató.

Finalmente, Garcés revela una supuesta oferta que recibió el dueño del club, que habría sido desestimada. “Supe que le habían ofrecido una cantidad de dinero y él pidió bastante más. Eso es cuando no quieren vender. Cuando no quieres ir a un lugar tu pides una cantidad que no te van a pagar. Acá pasa exactamente lo mismo. Él no puede pretender 4 o 5 millones de dólares por un equipo como Wanderers, que ha sido mal administrado. Tienen dificultades. En las divisiones inferiores no están sacando jugadores como para decir que tienen un patrimonio a corto plazo”, cerró el DT.