Presidente Kast decreta estado de excepción en Tocopilla por sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast decidió drecetar estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia de Tocopilla , región de Antofagasta, a propósito de las consecuencias del sistema frontal en esa zona.

A través de su red social X el mandatario dio cuenta de la medida. “Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, decido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”.

“El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se encuentra desde anoche en la región y pronto asumirá un jefe de la defensa nacional que coordinará a las fuerzas en la zona”, detalló el Presidente.

Foto: X de Grupo Meteo Norte

Y es que dicho sector se ha visto afectado por un sistema meteorológico adverso, ante el cual se mantienen vigentes diversas alertas y avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), y en paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la zona bajo alerta roja.

Las condiciones meteorológicas han llevado a activar evacuaciones preventivas en distintos sectores de Tocopilla, debido a la activación de quebradas y al riesgo de remociones en masa producto de las intensas precipitaciones registradas en la zona.