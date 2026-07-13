Más del 60% con raíces africanas: el mapa cosmopolita del plantel de Francia que apuntala su favoritismo en el Mundial

Cuando Francia entregó su nómina para el Mundial 2026, dio a conocer de inmediato a los 26 definitivos. A diferencia de otras selecciones, Didier Deschamps prefirió entregar directamente la convocatoria final para la Copa del Mundo. El contingente ratifica la potencia del combinado galo, que le permite instalarse como uno de los serios candidatos a la corona.

Ganó el grupo I con pleno de puntos (venció a Senegal, Irak y Noruega, respectivamente). Posteriormente, pasó a Suecia, en diecisesiavos, a Paraguay, en octavos, y a Marruecos, en cuartos. Este martes, en Dallas, enfrentará a España por el pase a su tercera final consecutiva. Con 100% de rendimiento, le ha sacado brillo a su chapa de favorito.

No es ningún secreto que Les Bleus se han nutrido del factor multicultural para potenciar a sus seleccionados nacionales (tanto juveniles como absoluto). El subcampeón en Qatar 2022 se ha convertido en un elenco profundamente cosmopolita, con futbolistas de diferentes raíces y orígenes, que terminan usando la camiseta de la insignia del gallo en el pecho. Haciendo el ejercicio de revisar a los 26 futbolistas de la nómina, queda de manifiesto la relevancia africana en el equipo de Deschamps.

Lo primero que cabe señalar es que la gran mayoría nació en territorio francés: 22 de 26 (84,6%). Claro, la distinción radica en que se trata de futbolistas que tienen raíces de otras naciones gracias a sus padres. Los cuatro convocados que nacieron fuera de Francia son los porteros Mike Maignan, en Guyana Francesa, y Brice Samba, en la República del Congo; y los atacantes Michael Olise, en Inglaterra, y Marcus Thuram, en Italia. Este último nació específicamente en Parma, cuando su padre, el exfutbolista Lilian Thuram, jugaba en el Calcio.

Las raíces africanas de Francia

Donde se nota la multiculturalidad dice relación con que 22 futbolistas cuentan con raíces de otras naciones. De ellos, 16 tienen raigambre con África (61,5% del equipo).

El ejemplo que salta a la vista es Kylian Mbappé. El crack es la cara visible de este fenómeno. Luego del luchado cotejo contra la Albirroja, se convirtió en el foco de durísimas expresiones de carácter racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Nació en París, tiene padre camerunés y madre argelina. Con 27 años, ya es uno de los goleadores históricos de la Copa del Mundo.

El zaguero Ibrahima Konaté, del Liverpool, tiene raíces de Malí por sus padres. Jules Koundé, del Barcelona, tiene nacionalidad de Benín, además de la francesa. Por su parte, Willian Saliba, defensa del Arsenal, tiene mamá camerunesa (su padre es libanés). Otro caso de multiculturalidad es del central Dayot Upamecano, del Bayern Múnich, descendiente de Guinea-Bissau y con madre senegalesa.

En el caso de los mediocampistas, aparece N’Golo Kanté, quien nació en París y cuyos padres son de Malí. Por su parte, Manu Koné, de la Roma, cuenta con nacionalidad marfileña, además de la francesa. Aurélien Tchouaméni tiene descendencia camerunesa. Mientras que Maghnes Akliouche, del Monaco, cuenta con nacionalidad argelina, además de la francesa. Bradley Barcola, uno de los cinco convocados del PSG, tiene padre que es de Togo. Y Rayan Cherki, del Manchester City, cuenta con raíces de Argelia por ambos padres.

Al igual que Mbappé, Ousmane Dembélé tiene herencia africana por dos lados: su mamá es mauritana-senegalesa y su papá es maliense. Su compañero Désire Doué es de padre marfileño (su hermano Guéla jugó en el Mundial por Costa de Marfil), mientras que Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace, cuenta con raíces en la República Democrática del Congo por su progenitor. Michael Olise, crack del Bayern, tiene padre inglés-nigeriano y madre franco-argelina.

Del resto de los integrantes del plantel, dos cuentan con raíces españolas (los hermanos Lucas y Theo Hernández), tres de Guadalupe (Maxence Lacroix, Marcus Thuram y Mike Maignan) y uno de Martinica (Warren Zaïre-Emery). Los “franceses” son Robin Risser, Lucas Digne, Malo Gusto y Adrien Rabiot.