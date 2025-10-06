Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Este domingo, en el marco de la ceremonia que celebraba el 250º aniversario de la Marina estadounidense, el presidente Donald Trump aseguró que el sábado por la noche el ejército de EE.UU. atacó otra embarcación vinculada a actividades de narcoterrorismo en el mar Caribe, cerca de la costa venezolana.

“Lo que estamos haciendo es un acto de bondad e hicimos otro anoche”, anunció Trump, aunque no siguió ahondando. Esto convertiría al barco en el quinto en ser atacado desde el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas caribeñas. El anterior había sido interceptado el viernes, dejando un saldo de cuatro tripulantes muertos.

En su discurso frente a miles de marinos en la Base Naval Norfolk, en Virginia, el jefe de Estado además destacó el compromiso de la fuerza naval de la Marina para colaborar en la lucha contra el narcotráfico y sostuvo que los operativos han sido tan exitosos que “no hay más botes” en esa área del Caribe.

Ataque de EE.UU. contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela. Archivo.

“En las últimas semanas la Marina ha apoyado nuestra misión para explotar a los terroristas del cártel (...) Ya no hay botes en el agua , no puedo encontrar ninguno. Estamos teniendo dificultades para encontrarlos”, señaló Trump, advirtiendo que esas naves son responsables de la muerte de miles de norteamericanos.

“Cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de familias. Así que cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es un acto de bondad. Hicimos otro anoche (...) somos muy buenos en eso”, afirmó Trump.

El mandatario añadió que si los narcotraficantes ya no venían por mar, “tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo. Y les aseguro que eso tampoco les va a salir bien”.

Un poco antes, en el marco de la misma ceremonia, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, también defendió las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región, afirmando que “si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y pretendes traficar drogas a EE.UU., eres un objetivo legítimo”.

“En cada uno de estos ataques, sabemos de dónde vienen, sabemos para quién trabajan, sabemos a dónde van, sabemos qué transportan, sabemos cuántas personas hay en ese barco, y por eso son ataques legítimos y limpios en defensa de la patria”, afirmó el jefe del Pentágono en una entrevista en la base naval con Fox News.

En esta, Hegseth señaló además que con las ofensivas en el mar Caribe esperan disuadir a esas organizaciones “terroristas extranjeras de hacerlo, porque el pueblo estadounidense merece ser defendido”.