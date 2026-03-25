Trump encarga a Vance y Rubio misión de dialogar con Irán mientras se prevé despliegue de al menos 1.000 paracaidistas en Medio Oriente

Los efectos económicos que ha tenido la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán tienen al gobierno de Donald Trump trabajando para encontrar una salida y por eso están buscando organizar una reunión en Pakistán este fin de semana para discutir un fin del conflicto, en un encuentro al que asistiría el vicepresidente JD Vance.

Así lo dio a conocer CNN, que conversó con dos funcionarios de gobierno estadounidense que señalaron que la fecha del viaje, el lugar y los posibles asistentes aún no se han concretado. Turquía también se ha perfilado como un posible lugar para las conversaciones, según dos fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron con la cadena de televisión, ya que algunos funcionarios plantean preocupaciones de seguridad sobre una posible visita de Pakistán.

“No creo que nada haya cambiado. El vicepresidente siempre ha sido un miembro clave: la mano derecha del presidente y un miembro clave del equipo de seguridad nacional del presidente. Ha participado en estas conversaciones durante toda esta administración”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el miércoles, al ser consultada por la participación del vicepresidente en las negociaciones.

Leavitt añadió que Trump busca el consejo de Vance “en todos los asuntos, tanto internacionales como nacionales”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza un bolígrafo tras firmar órdenes ejecutivas junto al vicepresidente JD Vance el día de la toma de posesión de su segundo mandato presidencial, en el Capital One Arena, en Washington, el 20 de enero de 2025. Foto: Archivo Brian Snyder

El presidente Donald Trump declaró el martes que Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, su yerno Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff están liderando las negociaciones con Irán. Hasta la mañana de este miércoles, dijo CNN, no estaba claro si Rubio, Kushner y Witkoff también viajarían.

Pakistán ha actuado como intermediario clave en el actual proceso diplomático entre Estados Unidos e Irán, al entregar a Teherán un plan de 15 puntos propuesto por Washington que aborda cuestiones como las ambiciones nucleares de la República Islámica y su programa de misiles balísticos.

Irán no tardó en entregar una respuesta al plan de Trump y rechazó la propuesta de 15 puntos para la negociación, según informó el miércoles la cadena iraní de televisión en inglés Press TV.

“He visto un plan de 15 puntos que ha circulado en los medios de comunicación. Quisiera advertir a los periodistas presentes que no informen sobre puntos o planes especulativos procedentes de fuentes anónimas. La Casa Blanca nunca ha confirmado ese plan en su totalidad”, señaló Leavitt, durante una conferencia de prensa en la que ha reiterado que “las conversaciones continúan. Son productivas y siguen siéndolo”.

Según el portal Axios, la oferta estadounidense incluía muchos elementos a los que Teherán se ha opuesto repetidamente y los expertos temían que el tajante rechazo podría aumentar el riesgo de una escalada importante, incluida la posibilidad de que Trump reactive su amenaza de destruir las centrales eléctricas iraníes.

El 19 de marzo de 2026, en una carretera de Ciudad Quezón, Filipinas, la gente espera autobuses y jeepneys para ir a trabajar, mientras otros pasajeros, conductores y operadores de transporte público realizan una huelga para expresar su descontento por el continuo aumento del precio del petróleo. Foto: Xinhua Rouelle Umali

Un alto funcionario iraní declaró a Press TV que las condiciones estadounidenses eran “excesivas” y que la guerra solo terminaría “en los términos y plazos que Teherán estableciera”. Además, dijo que Irán consideraba la última propuesta del gobierno de Trump de celebrar negociaciones “como una acción engañosa”.

La postura iraní, que fue difundida por otros medios de comunicación iraníes y proiraníes de la región, podría dejar fuera de juego, por el momento, la iniciativa estadounidense de celebrar conversaciones de paz presenciales esta semana.

Según informó Axios, Irán había comunicado a los mediadores que sospechaba que la insistencia de Trump en entablar conversaciones de paz era una artimaña, dado que Estados Unidos está enviando actualmente miles de tropas a la región.

Press TV informó que Irán tiene cinco condiciones para un alto el fuego y el fin de la guerra que son: el cese total de los ataques y asesinatos perpetrados por Estados Unidos e Israel; el establecimiento de mecanismos para garantizar que la guerra no se reanude; la indemnización por los daños causados durante la guerra; la detención de todos los ataques estadounidenses e israelíes contra Hezbolá en Líbano y las milicias proiraníes en Irak, y recibir el reconocimiento internacional y garantías para la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Por su parte, China ha manifestado su apoyo a la oferta paquistaní de acoger las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. “El alto el fuego y las conversaciones de paz son tareas más importantes en este momento”, declaró a la prensa en Beijing el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

La vocera de la Casa Blanca reiteró que el plazo para la guerra con Irán sigue siendo de cuatro a seis semanas, al ser consultada si el conflicto terminará antes del viaje previsto del presidente Donald Trump a China del 14 al 15 de mayo.

Despliegue de paracaidistas

Aproximadamente 1.000 a 2.000 militares estadounidenses de la 82ª División Aerotransportada del Ejército han sido llamados a desplegarse en los próximos días en Medio Oriente. Así lo dieron a conocer la cadena CNN y el diario The New York Times, aunque ambos difieren en la cifra de los soldados que deben ir hasta la región.

Personas asisten a una ceremonia fúnebre en Teherán, Irán, el 18 de marzo de 2026. Foto: Xinhua Sha Dati

El contingente incluye al mayor general Brandon Tegtmeier, comandante de la 82ª División Aerotransportada, y al Estado Mayor de la división, así como un batallón del Primer Equipo de Combate de Brigada, que actualmente actúa como la Fuerza de Respuesta Inmediata (IRF) de la división, dijeron las fuentes a la cadena.

Se espera que los primeros elementos del Estado Mayor de la división y el batallón comiencen a desplegarse en el plazo de una semana, mientras otros elementos dentro de la brigada también esperan hacerlo en una fecha posterior, aunque esas expectativas podrían cambiar a medida que evolucione la situación.

CNN señaló que la brigada será la “unidad lista” en Medio Oriente, preparada para ser requerida si fuera necesario, dijo la fuente. La 82ª División Aerotransportada realizó un movimiento similar en 2020 tras la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani.

La IRF es una brigada que está lista para moverse con poco aviso, actuando como una fuerza de respuesta rápida capaz de desplegarse en un plazo de 18 horas cuando se le requiere. La designación de la IRF rota entre equipos en la brigada del Ejército.

Si se tiene en cuenta el despliegue de las fuerzas de élite del Ejército, junto con los aproximadamente 4.500 infantes de Marina que ya se dirigen a la región, el número total de tropas terrestres adicionales enviadas a la zona de guerra desde que comenzó el conflicto asciende a casi 7.000 y marca una nueva escalada en el conflicto.

Unos 50.000 soldados están desplegados en la operación general que el Pentágono denomina Furia Épica, procedentes de todo Medio Oriente, Europa y Estados Unidos.

No está claro adónde se dirigirán los paracaidistas del Ejército en Medio Oriente, pero la ubicación estaría a poca distancia de Irán, según informaron las autoridades. Por ejemplo, los paracaidistas podrían utilizarse para tomar la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán en el norte del Golfo Pérsico, donde aviones de guerra estadounidenses bombardearon más de 90 objetivos militares a principios de este mes.

Según varias personas familiarizadas con los informes de inteligencia estadounidenses sobre el tema, Irán ha estado tendiendo trampas y trasladando personal militar adicional y defensas aéreas a la isla de Kharg en las últimas semanas, en preparación para una posible operación estadounidense para tomar el control de la isla, informó CNN.