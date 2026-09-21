Exministra Steinert se excusa nuevamente y no asiste a comisión investigadora de su gestión

La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se excusó nuevamente de asistir a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que revisa su gestión durante su paso por el gobierno de José Antonio Kast.

Esta es la cuarta vez que la otrora secretaria de Estado se excusa de asistir a la instancia.

Al respecto, el diputado Gonzalo Winter sostuvo que “siendo esta Cámara la encargada de fiscalizar los actos de gobierno, tiene la obligación, la responsabilidad de citarla, que ella no venga y que además se pasee en eventos públicos. Es una afrenta a este Congreso Nacional y a esta Comisión de Investigadores”.

“La ex ministra tiene la falta de delicadeza de asistir a actos públicos, pero no de la República, no del ente fiscalizador, no de la Cámara de Diputados, sino de esta institución que se llama AthenaLab, que es de Nicolás Ibáñez, multimillonario financiador de partidos de derecha, de partidos del actual oficialismo”, agregó.

Por su parte, el diputado Benjamín Moreno señaló que “tratemos de dejar de convertir absolutamente todo en un punto político”, añadiendo que “no creo que la exministra Steinert tenga que preguntarle al diputado Winter por dónde se puede pasear o no”.

En tanto el presidente de la comisión, el diputado Raúl Leiva, señaló que “nosotros quisimos interpelarla y ella renunció antes, o le pidieron la renuncia antes de interpelar, luego había consideración de distintos factores, no se le acusó constitucionalmente dentro de plazo, justamente por una deferencia también a una persona, en mi opinión, que fue cesada en su cargo de esa manera, y luego lo que nos corresponde es esto”.

“Si ella no acude a una instancia administrativa, porque incluso desistió del requerimiento ante contraloría, tampoco de fiscalización política que es esta Cámara, lo que quedará en su oportunidad entonces es que responda ante el Ministerio Público eventualmente”, añadió.

En tanto, el diputado Patricio Pinilla cuestionó que “el que no venga es una pésima señal, un estándar que se fija de aquí en adelante para los futuros ministros que eventualmente podrían estar en situaciones similares, y ese estándar no puede dejarse pasar así como así”.

La comisión acordó citar una vez más a la ministra y que ella proponga la fecha en que pueda asistir a la instancia.

Cabe recordar que el pasado 17 de agosto la exministra de seguridad se excusó de asistir a la comisión, lo que obligó a suspender la sesión. Tras esto, el pasado 31 de agosto y 7 de septiembre, la ministra volvió a excusarse de asistir a la comisión.

En la ocasión, también se excusó de participar la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

La comisión además, acordó citar al actual ministro de Seguridad, Martín Arrau y al exministro de la cartera Luis Cordero, así como enviar un cuestionario al Presidente José Antonio Kast.