CBRE: Chile es el país de Latinoamérica con mayor presencialidad en oficinas

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación.

La Encuesta Latam de Sentimiento de Ocupantes de Oficinas 2026 de CBRE, buscó abordar las dinámicas de asistencia a la oficina y las prioridades de inversión en los principales mercados de oficinas de América Latina: Chile, México, Colombia y Brasil. En esta se observó que Chile es el país de Latinoamérica con mayor presencialidad en oficinas.

El estudio muestra que el 54% de los encuestados en Chile requiere asistencia presencial a las oficinas a tiempo completo, es decir, 5 días a la semana. En tanto, un 20% solicita 4 días. “Tres de cada cuatro organizaciones (74%) operan bajo una expectativa de presencia casi plena”, resumen CBRE. En el resto de la región, menos del 40% de las organizaciones espera asistencia a tiempo completo, un 18% solicita 4 días de presencialidad.

“Esta distribución refleja una cultura laboral donde la oficina es el entorno predeterminado de trabajo, profundamente arraigada en cómo operan las organizaciones chilenas”, dice el sondeo de la consultora inmobiliaria internacional.

Por otro lado, el estudio muestra que si bien la asistencia real a las oficinas es alta “no alcanza plenamente las expectativas (...) El 41% de los empleados asiste efectivamente cinco días a la semana, trece puntos porcentuales por debajo de lo que sus empleadores esperan. En conjunto, el 70% de los empleados asiste cuatro o cinco días, frente al 74% que tiene esa expectativa, una brecha estrecha pero consistente”.

El sondeo apuntó a que las principales motivaciones de los trabajadores para asistir a la oficina están la funcionalidad del lugar del trabajo (20%), la ubicación y la conveniencia del desplazamiento (16%), y la presencia de liderazgo y las medidas de cumplimiento de políticas de asistencia, ambas con un 12%.

“El dato más llamativo es que las políticas de asistencia aparecen simultáneamente como factor de atracción (12%) y como el principal elemento disuasivo (20%): para quienes ya están comprometidos con el modelo presencial funcionan como un refuerzo cultural, pero para quienes no lo están generan resistencia activa”, explica CBRE.

Tendencias de inversión

Según constató la consultora inmobiliaria, el apetito de inversión en Chile es predominantemente conservador.

En casas matrices, la disposición en invertir en oficinas se concentra principalmente en actualizaciones puntuales de activos existentes, con el 37% de las preferencias. En tanto, un 27% se limita únicamente al mantenimiento de los espacios, con inversión mínima para preservar lo que ya tienen.

“Solo el 10% está en modo de transformación real mediante rediseños intensivos, y un 12% está evaluando el reposicionamiento hacia activos de mayor calidad”, dice CBRE.

Por su parte, en otro tipo de oficinas la postura es aún más conservadora. El 29% se encuentra en modo mantenimiento, y un llamativo 27% declara incertidumbre respecto a cómo caracterizar su inversión.

“Este último dato no es menor: refleja una falta de estrategia clara para los espacios secundarios del portafolio, que en muchos casos quedan al margen de las decisiones de inversión y se gestionan de forma reactiva más que planificada. En un contexto donde la experiencia del empleado es una prioridad declarada, esta indefinición en los espacios no principales es una contradicción que vale la pena atender”, sostiene CBRE al respecto.

Inteligencia artificial

Por otro lado, la encuesta también consultó a los usuarios de oficinas respecto a la adopción de inteligencia artificial, donde el 37% apuntó a que la IA ya está impactando de manera significativa sus decisiones de dotación de personal y planificación de espacios, dejando de ser pensando solo como una tendencia futura.

Un 17% adicional espera ese impacto dentro de los próximos 12 meses, y un 5% lo proyecta en un horizonte de uno a dos años. Con esto, “más de la mitad de los ocupantes chilenos anticipa que la IA comenzará a moldear su estrategia de oficinas en el corto plazo”.

Para el resto de Latam, la proporción es mayor, con más de dos tercios de los ocupantes de oficinas considerando que la IA comenzará a influir en su estrategia inmobiliaria en el corto plazo.

Los impactos que generaría la IA en la necesidad de lugar de trabajo varían. En el caso de Chile, el 18% asegura que la IA derivará en una reducción de la dotación, por lo que se requerirá menos espacio. Los encuestados apuntaron a que significará una transición hacia menos puestos individuales y más espacios colaborativos, como también en una mayor necesidad de áreas multiuso y reconfigurables (16% cada una).

“Vale la pena destacar que los factores asociados a una transformación activa del espacio, incluyendo transición hacia colaboración, mayor flexibilidad, énfasis en experiencia, más espacio flexible y mayor necesidad de entornos especializados, suman en conjunto un 58% de las respuestas. Esto significa que la narrativa dominante no es la del achicamiento sino la de la adaptación: las organizaciones chilenas no están pensando en tener menos oficina, sino en tener una oficina distinta”, destaca CBRE.