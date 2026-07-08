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    “Creo que eso no ayuda”: timonel RN critica retiro de senadores opositores de la comisión de Medio Ambiente por megarreforma

    La senadora y presidenta de RN señaló que los roces con la oposición por la megarreforma no son nuevos, y dijo creer que "todavía hay espacio para poder llegar a acuerdos".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Con una tensa discusión y el retiro de parlamentarios de oposición concluyó la noche del martes la sesión de la comisión de Medio Ambiente del Senado que votaba las indicaciones de la megarreforma.

    En concreto, los senadores Ricardo Celis (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Diego Ibáñez (FA) se retiraron de la instancia molestos luego que el Ejecutivo intentara ingresar fuera de plazo una nueva modificación a una enmienda del proyecto.

    En diálogo con radio Duna, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, criticó el actuar de los parlamentarios de oposición.

    “En el caso de Medio Ambiente, que fue lo que pasó ayer en la comisión, claramente no es lo que uno espera, pero sí era una de las áreas donde menos acuerdo había, así que no me parece tan raro cómo termina la votación”, indicó.

    Eso sí, recalcó que le pareció raro el hecho de que “los senadores que no son oficialistas se terminen parando a la mesa. Creo que eso no ayuda a lo que se trata el trabajo legislativo en el Congreso, el poder mejorar, el poder conversar y sacar adelante los distintos proyectos".

    Ante esta situación, los parlamentarios socialistas reforzaron su postura de acudir al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto de reconstrucción nacional que impulsa el gobierno.

    Para Balladares, “cuando se hacen anuncios de ese tipo, mientras uno está con buena disposición tratando de llegar a acuerdos, generan ruido, generan un ambiente no propicio para, de buena fe, seguir conversando”.

    La senadora acusó que los roces con el PS por la megarreforma vienen de antes. “Yo creo que esto tiene una historia mucho más larga cuando miramos lo que pasó en la Cámara de Diputados”.

    El ánimo de la oposición en la Cámara de Diputados fue obstruccionista, no fue de conversación, estas estrategias que pudimos ver y conocer todos por un video que circuló, un tsunami de indicaciones precisamente para trabar la discusión y no para llegar a acuerdos mostraba ya un ambiente que no estaba propicio", indicó.

    Pese a todo, la parlamentaria dijo esperar que se llegue a un acuerdo, asegurando que con el pasar de los días en el Senado se han generado “discusiones con un tono distinto”.

    “Creo que todos los que creemos en el valor de la transversalidad de las cosas hemos puesto esfuerzo. Yo creo que todavía hay espacio para poder llegar a acuerdos”, sostuvo.

    Más sobre:MegarreformaRNAndrea Balladares

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