IPC de febrero sorprende al mercado y la inflación en doce meses cae a su nivel más bajo en cinco años y medio

La inflación en Chile continúa su proceso de moderación. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,0% en febrero, una cifra que se situó por debajo del 0,2% que proyectaba el mercado.

Con este resultado, la inflación acumulada en doce meses descendió al 2,4%, alcanzando su punto más bajo desde agosto de 2020.

Este dato confirma el retiro de las presiones inflacionarias en la economía local, aunque el escenario sigue condicionado por factores externos como el alza del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente.

Comportamiento de la inflación por divisiones

En el segundo mes del año, el equilibrio del índice fue casi exacto: de las 13 divisiones de la canasta, seis presentaron alzas y siete registraron bajas.

Cuánto fue el IPC de febrero de 2026. Imagen referencial creada con IA.

A la baja: Destacó Vivienda y Servicios Básicos , con una caída del 0,4% . Dentro de esta categoría, el suministro de electricidad retrocedió un 1,7% y los gastos comunes bajaron un 2,7% .

Al alza: La división de Vestuario y Calzado anotó incrementos en ropa de mujer (6,6%) y camisas para hombre (3,2%). Por su parte, en Alimentos, la carne de vacuno subió un 1,5% y las verduras de estación un 4,5%.

Producto / Servicio Variación Mensual Incidencia Transporte en bus interurbano +18,5% +0,060 pp Carne de vacuno +1,5% +0,046 pp Arriendo + 0,5% +0,035 pp Electricidad -1,70% -0,059 pp Transporte aéreo nacional -22,40% -0,070 pp Gastos comunes -2,7% -0,040 pp

Finalmente, el IPC sin volátiles mostró un avance del 0,2%, mientras que la energía experimentó un retroceso del 1,3%, marcando el pulso de una economía que le quita presión inmediata al Banco Central para acelerar la reducción de tasas.