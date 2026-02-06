SUSCRÍBETE POR $1100
    IPC de enero sube en línea con las expectativas y la inflación a doce meses toca su menor nivel en casi cinco años

    El avance del IPC de enero se explicó por incidencias positivas de diez de las trece divisiones que conforman la canasta del indicador de inflación.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cumple con las expectativas y avanzó un 0,4% en enero, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    Ante este contexto, el IPC a doce meses bajó a 2,8%, igualando su menor nivel desde febrero de 2021 (2,8%). Pasando este dato, el menor nivel del IPC a doce meses se encontraría en noviembre de 2020 (2,7%).

    Así, al arranque del año, el indicador a doce meses se ubica por debajo de la meta del 3% del Banco Central, algo que no había ocurrido desde marzo del 2021 (2,9%). En el reporte de diciembre pasado, el IPC a doce meses había llegado a 3,5%.

    Las expectativas para la variación del IPC de enero estaban en una mediana de 0,4%, según un sondeo realizado por Pulso y la última Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central. Las proyecciones también tenían en su rango inferior un 0,3% y un techo de un 0,5%.

    Según explicó el INE, diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas.

    Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacó la de bebidas alcohólicas y tabaco (3,1%) con 0,109 puntos porcentuales (pp.). En detalle, la división mostró aumentos mensuales en cuatro de sus cinco clases.

    JOSE VEAS/ATON CHILE

    De esta forma, de los seis productos que componen la división de bebidas alcohólicas y tabaco, cinco presentaron alzas en sus precios, destacando vinos (7,2%), con una incidencia de 0,060pp., y cervezas (2,4%), con 0,027pp. Los restantes productos con incidencias positivas acumularon 0,022pp.

    Por su lado, la división de salud contribuyó con un avance de un 1,2% con 0,102 pp. Subida que se explicó por alzas mensuales en seis de sus siete clases.

    De los 23 productos que componen la división, 17 consignaron incrementos en sus precios, destacando servicios dentales (2,0%), con una incidencia de 0,032pp., seguido de consultas médicas (1,5%), con 0,017pp. Los restantes productos con contribuciones positivas acumularon 0,057pp. También destacó el avance de los medicamentos (1,2%) con 0,030pp.

    Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,381 pp. La más importante fue servicios dentales (2,0%) que aportó 0,032pp., seguida de medicamentos (1,2%), con 0,030pp.

    Por productos, el INE también destacó el alza mensual en un 4,5% de los gastos comunes. Otro de los productos que destacaron por sus alzas entre diciembre y enero fueron los computadores (+8%) y las bebidas gaseosas (+3,8).

    Andres Perez

    Mientras que, de las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó transporte (-1,3%), con una incidencia de -0,164 pp. Una caída que se explicó por descensos en cuatro de sus once clases. La más importante fue combustibles para vehículos personales (-3,3%), que aportó -0,112pp., seguida de transporte aéreo de pasajeros (-11,8%), con -0,101pp.

    De los 25 productos que componen la división, ocho consignaron bajas en sus precios, destacando gasolina (-3,3%), con una incidencia de -0,099pp., y transporte aéreo internacional (-17,6%), con -0,095pp. Los restantes productos con contribuciones negativas acumularon -0,050pp.

    Bajo este contexto, el INE también reportó que el IPC sin volátiles y el IPC menos alimentos y energía avanzaron 0,7% en su variación mensual. Mientras que el IPC de energía bajó 1,4% y el IPC de alimentos subió 0,4% en la variación mensual.

