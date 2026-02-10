Se consolidan las expectativas de que la inflación está en la meta y se elevan las proyecciones de PIB para 2026

Las expectativas sobre la economía chilena son que la inflación ya llegó al rango meta del 3% del Banco Central, la Tasa de Política Monetaria (TPM) bajará a 4,25% y se mantendrá en dicho nivel en el largo plazo y que Chile crecerá en 2026 un poco más que lo previsto en enero, según informó el último sondeo del ente emisor.

De acuerdo con la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en su variación mensual, suba un 0,2% en febrero, en línea con el sondeo anterior.

Ante este contexto, la medición plantea que se espera que la inflación no se mueva del rango del 3% hasta, a lo menos, diciembre de 2027. Mismo escenario para el IPC sin volátiles.

Mientras que, para la TPM, se espera que en la decisión de tasas del 25 de marzo próximo se baje la TPM de 4,5% a 4,25 y se mantenga en dicho nivel, por lo menos, hasta en 35 meses más.

El valor del dólar en Chile

El “selecto” grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras también entregó sus proyecciones para el tipo de cambio en Chile. Para dos meses, la mediana muestra un dólar en $860,50, con un piso de $844 y un techo de $885.

La EEE también entregó una proyección para el valor del dólar en un mayor plazo. A 11 meses, el consenso fue de $860, con un mínimo de $800 y un máximo de $900. En tanto, para 23 meses, la proyección logró consenso en $860, con un piso de $800 y un techo de $910.

Expectativa de crecimiento

El sondeo del Banco Central también reveló que las expectativas del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero son de un avance de un 1,90%, donde las proyecciones más bajas se ubicaron en un 0,8% y la más alta en 2,70%.

Ante este contexto, la EEE redujo su estimación del crecimiento del PIB durante este tercer trimestre, de 2,30% a 2,20%, Sin embargo, para el PIB de 2026, la mediana subió de 2,5% a 2,6% entre el sondeo de enero y de febrero.

Mientras que las expectativas del PIB no minero para este trimestre se mantuvieron en 2,3% y la mediana de las proyecciones para este año se elevaron de 2,6% a 2,8%.