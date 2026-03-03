SUSCRÍBETE
    Conflicto EEUU-Irán: expertos proyectan alza en precio de bencinas en marzo, pero ven efecto acotado en inflación

    Los economistas esperan un aumento en el precio de las bencinas este jueves, pero más marcadamente por este conflicto el jueves 26 de marzo. Sobre el impacto en la inflación, afirman que dependerá de la extensión de la guerra, pero por el momento sería "marginal".

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Efecto de la guerra en Medio Oriente: bencinas anotan primera alza desde inicios de febrero

    La inflación anual en Chile se ubica actualmente en 2,8% y las perspectivas recientes apuntaban a que se mantendría en torno a 3% durante buena parte de 2026, logrando así el ansiado reanclaje en la meta del Banco Central. Sin embargo, el shock externo que significan los efectos del conflicto bélico que se desató el fin de semana entre la alianza EE.UU.-Israel versus Irán, puede hacer cambiar ese escenario que era compartido por el mercado y el propio ente rector, aunque de momento los expertos le asignan una probabilidad moderada.

    El principal foco de traspaso se da por el alza del precio que ya está teniendo el petróleo, lo que a su vez generará incrementos en los precios de las bencinas a nivel interno. Eso ya está incidiendo en que los economistas anticipen alzas en los combustibles para las próximas semanas.

    Durante la jornada de este lunes, el barril de Brent alcanzó máximos en un año, llegando a más de US$78, mientras que el WTI de Estados Unidos avanzó hasta US$72.

    “El canal de contagio hacia precios podría venir de dos fuentes: precio del petróleo, al verse afectada la oferta, pero también tipo de cambio, por perspectivas menos benevolentes sobre el crecimiento mundial, mayor incertidumbre y menos apetito por riesgo. Ambos efectos van hacia el mismo lado, aunque en este momento es difícil dimensionar un orden de magnitud”, sostiene el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira.

    Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes. Foto: archivo / referencial.

    Jorge Hermann, economista de Hermann Consultores, afirma que “los efectos en el mercado nacional del alza del petróleo y dólar son un aumento del precio de la gasolina. Este jueves la gasolina debería subir en torno a $20, por el alza de la gasolina internacional que venía dándose antes del ataque de Estados Unidos y a fines de marzo debería subir (otros) $25, reflejando los efectos del conflicto en medio oriente”, plantea el especialista.

    En ese sentido, el experto añade que “hay que recordar que el funcionamiento del Mepco hace subir la gasolina cada tres semanas con un tope de $25, como una forma de amortiguar eventos que generan volatilidad en los precios como la coyuntura bélica actual”.

    Para Hermann, “este conflicto en Medio Oriente debería ser un shock de oferta transitorio de un par de semanas. Después de eso, debería volver a la normalidad con una baja del precio del petróleo hacia el rango US$60-65 el barril”.

    Visión similar entrega Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, quien plantea que el impacto directo que podríamos analizar aquí sería en el precio de los combustibles de consumo vehicular. “Esperamos que este jueves haya un incremento marginal al alza. Todavía no incorporará los eventos que se han dado durante este fin de semana, pero hacia fines de marzo las bencinas deberían subir en torno a $27 y $28 por litro y el diésel $20 por litro aproximadamente".

    Santiago, 29 junio 2022. Imágenes referenciales de dolar. La moneda norteamericana ha tenido alzas consecutivas en las ultimas jornadas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Impacto inflacionario

    Los economistas afirman que el conflicto está recién comenzando, por lo que es difícil cuantificar sus efectos en la inflación, que hoy se ubica en 2,8% anual, aunque anticipan que de momento sería acotado.

    En ese escenario, Hermann prevé que “el alza de los combustibles tendrá una incidencia positiva de 0,07 puntos porcentuales en la inflación de marzo, que luego se revertirá en los meses siguientes. La proyección del IPC a marzo es 0,5% mensual”.

    Felipe Alarcón, economista de Euroamerica dice que en su escenario base por ahora estima “un impacto que podría rondar 0,1 punto porcentual (pp) en el IPC marzo y de 0,2 punto porcentual en el IPC total 2026, lo que hace subir nuestra estimación de variación IPC 2026 desde 2,8 a 3,0%”.

    Para el experto, “el conflicto en Medio Oriente es claramente un riesgo para el objetivo de mantener la inflación en 3%, por lo que va a ser clave determinar si es un shock permanente o transitorio, algo que a estas alturas es bastante difícil de saber”.

    Mientras que Ortiz considera que el efecto en la inflación es por ahora marginal. “Dadas las características del conflicto no debemos esperar que tengamos una persistencia profunda en cuanto al impacto en precios del IPC producto de este conflicto regional”, puntualiza.

    Ignacio Muñoz, investigador de Clapes-UC, plantea que “dada la incertidumbre sobre la duración del conflicto, es difícil dimensionar el impacto final sobre la inflación”. No obstante, afirma que “para febrero-marzo, preguerra, teníamos un 2,6% anual y 2,8% para diciembre. Pero dado este nuevo escenario lo vamos a revisar”.

    Pincheira, en tanto, argumenta que “el impacto va a depender de la profundidad del conflicto. No me atrevería a dimensionar los efectos internos”.

    En ese sentido, añade que “lo que hemos visto en los conflictos recientes es mucha volatilidad inicial y luego una especie de nuevo statu quo como en el caso de la guerra Rusia Ucrania”. Por esa razón sostiene que “en el corto y mediano plazo la inflación local tiene margen aún para mantenerse levemente bajo el 3% la primera parte del año”.

