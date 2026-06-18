El análisis del BC sobre el traspaso del alza del petróleo a la inflación

Santiago 13 de julio 2025. Imagenes referenciales del Banco Central ubicado en calle Agustinas con Morande en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Propagación del shock de petróleo al IPC”, se titula el cuadro contenido en el Ipom de junio en el que el Banco Central (BC) analizó los canales de transmisión de las alzas globales de los precios del petróleo en la economía chilena.

Según la entidad presidida por Rosanna Costa, en el corto plazo los shocks en los valores del crudo se transmiten de manera directa —a través de los precios locales de los combustibles— y mediante sus efectos indirectos sobre los costos de producción del resto de bienes y servicios.

El BC detalló que, en el país, la inflación total aumentó desde 2,4% en febrero hasta 3,9% en mayo, “impulsada principalmente por el impacto directo del alza en los precios internacionales de los combustibles”.

“El efecto indirecto se ha comportado en línea con lo anticipado, con una magnitud más acotada respecto del efecto directo”, comentó.

Según el Emisor, en promedio, un avance en los precios internacionales del petróleo de 10% genera un incremento en los precios locales de la gasolina de aproximadamente 5% a un año, lo que equivale a 0,2 puntos porcentuales del IPC.

El impacto indirecto, estimó el BC, “opera principalmente a través del incremento en los costos de producción y cómo estos afectan los precios de otros bienes y servicios”.

Así, argumentó que los combustibles representan en torno a 2% del costo de producción total de los bienes y servicios que consumen los hogares, por lo que “distintas estimaciones sugieren que un aumento de 10% en el precio del petróleo genera un impacto en los precios de otros bienes y servicios de entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales a un año”.

“A los efectos anteriores se suman otros canales de trasmisión, entre los que destacan la indexación a la inflación pasada, la menor demanda producto de la caída en el poder adquisitivo de los hogares y la sustitución por otros bienes en las decisiones de consumo y producción, entre otros”, dijo.

El organismo apuntó que, hasta ahora, el traspaso a la inflación local se ha comportado acorde a lo anticipado en el Ipom de marzo.

Con esto, el efecto directo “ha sido el principal factor tras el aumento del IPC, registrándose un aumento en su incidencia anual de 1,6 puntos porcentuales desde febrero, similar al incremento registrado por la inflación anual durante ese período”.

Así, mientras los precios internacionales del petróleo y sus derivados aumentaron aproximadamente 60% desde el inicio del shock hasta mayo, los precios locales de los combustibles acumularon aumentos de casi 30%, “sugiriendo que la mayor parte del traspaso directo ya se ha observado”.

Y agregó que “el traspaso indirecto a la inflación local ha sido más acotado que el directo y, con la excepción de algunos servicios de transporte, se ha ubicado en línea con lo previsto”.

Para el Central, “la inflación se ha comportado según lo previsto”, aunque advirtió que “persisten riesgos”.

En esa línea, explicó que el alza del precio del petróleo y sus derivados fue significativa, por lo que se debe seguir evaluando cuidadosamente su propagación al resto de los precios de la economía.

Por ello, sostuvo que escenarios donde el shock de precios producto del conflicto perdure o se intensifique, o donde los márgenes de las empresas no puedan contener las presiones de costos que enfrentan, “podrían derivar en mayores presiones inflacionarias futuras. Por el contrario, escenarios donde la economía evidencia mayores holguras de capacidad, estarían asociados a traspasos más acotados”.