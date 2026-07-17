SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministro Rau resalta los derechos de los trabajadores afectados por el sistema frontal

    "No se pueden hacer descuentos ni desvinculaciones por no poder llegar al lugar del trabajo", dijo el ministro Tomás Rau.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Al centro, el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

    El ministro del Trabajo, Tomás Rau, resaltó los derechos que tienen los trabajadores frente al sistema frontal que ha generado inundaciones de hogares junto con cortes de luz y rutas, entre otros problemas para mantener una normal cotidianidad.

    “Es importante que tanto los empleadores como los empleados primero tomen como primera decisión el cuidado personal, la integridad de las personas”, dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en un punto de prensa.

    En ese contexto, el secretario de Estado resaltó que “acá la legislación es bien clara, no se pueden hacer descuentos ni desvinculaciones por no poder llegar al lugar del trabajo”.

    Según la legislación vigente, si el sistema frontal impide a una persona llegar a su trabajo, no se puede tomar algún tipo de sanción contra el empleado.

    Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar. Cuando las condiciones permitan continuar trabajando de forma segura, es el momento en que debemos hacerlo, no antes. La ley es clara y debemos cumplirla”, explicó el Ministerio del Trabajo previo al inicio del sistema frontal.

    Sin embargo, dicha situación debe ser “justificada” ante el empleador.

    El ministro Rau también comentó que la Dirección del Trabajo está en proceso de fiscalización y que tiene sus canales oficiales abiertos para recibir denuncias respecto a este episodio.

    Más sobre:Empleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldesa de Lo Espejo tras ataque en que balearon a dos carabineros: “Responde a lo que está pasando en nuestro país”

    Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante

    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta

    Sujeto que disparó a carabineros en Lo Espejo usó arma automática o similar e investigación apunta a que escapó en bus

    Lo más leído

    1.
    Las “ejecutivas VIP” del millonario fraude a Primus Capital

    Las “ejecutivas VIP” del millonario fraude a Primus Capital

    2.
    Megarreforma: Donaciones y crédito al empleo parten de inmediato y exención de contribuciones para adultos mayores en enero del 2027

    Megarreforma: Donaciones y crédito al empleo parten de inmediato y exención de contribuciones para adultos mayores en enero del 2027

    3.
    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile

    Qué es y en qué consiste el modelo alemán Mittelstand que proponen aplicar en Chile

    4.
    El dólar registra fuerte alza y se instala cerca de sus niveles más altos del año

    El dólar registra fuerte alza y se instala cerca de sus niveles más altos del año

    5.
    Acciones de SpaceX se hunden a nuevos mínimos luego del fallido lanzamiento su cohete Starship

    Acciones de SpaceX se hunden a nuevos mínimos luego del fallido lanzamiento su cohete Starship

    6.
    Sodimac anuncia cierre de tienda en Mallplaza Los Dominicos: será reemplazado por Pricesmart

    Sodimac anuncia cierre de tienda en Mallplaza Los Dominicos: será reemplazado por Pricesmart

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain
    Chile

    Amplían detención de imputado por el homicidio de Eugenio Nain

    Kast condena baleo a carabineros en Lo Espejo y asegura que se han dispuesto “todos los recursos” para capturar al atacante

    Alvarado enfatiza que están preparando “una buena defensa” de la megarreforma ante el TC y esperan evitar una comisión mixta

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social
    Negocios

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social

    Tráfico aéreo de pasajeros en Santiago continúa en picada y suma 11 meses a la baja

    Quién es quién en el mercado de plataformas de delivery

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial
    El Deportivo

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial

    Mientras la UEFA sondea a Al-Khelaïfi, Infantino suma 200 países: la subterránea guerra por la presidencia de la FIFA

    Como en la NBA y la NFL: el lujoso anillo que recibirán los campeones del Mundial 2026 de parte de la FIFA

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio
    Tecnología

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial
    Cultura y entretención

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos
    Mundo

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Sismo de magnitud preliminar 7,3 afecta a México y declaran alerta de tsunami cerca de la costa de Chiapas

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?