Ministro Rau resalta los derechos de los trabajadores afectados por el sistema frontal

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, resaltó los derechos que tienen los trabajadores frente al sistema frontal que ha generado inundaciones de hogares junto con cortes de luz y rutas, entre otros problemas para mantener una normal cotidianidad.

“Es importante que tanto los empleadores como los empleados primero tomen como primera decisión el cuidado personal, la integridad de las personas”, dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en un punto de prensa.

En ese contexto, el secretario de Estado resaltó que “acá la legislación es bien clara, no se pueden hacer descuentos ni desvinculaciones por no poder llegar al lugar del trabajo”.

Según la legislación vigente, si el sistema frontal impide a una persona llegar a su trabajo, no se puede tomar algún tipo de sanción contra el empleado.

“Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar. Cuando las condiciones permitan continuar trabajando de forma segura, es el momento en que debemos hacerlo, no antes. La ley es clara y debemos cumplirla”, explicó el Ministerio del Trabajo previo al inicio del sistema frontal.

Sin embargo, dicha situación debe ser “justificada” ante el empleador.

El ministro Rau también comentó que la Dirección del Trabajo está en proceso de fiscalización y que tiene sus canales oficiales abiertos para recibir denuncias respecto a este episodio.