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    Minsal refuerza vacunación contra la hepatitis A en zonas de riesgo y amplía la de influenza para toda la población

    Desde Salud instruyeron a las autoridades sanitarias regionales evaluar a quienes estén más expuestos a riesgos y, según sea el caso, administrar la vacuna contra la hepatitis o el tétanos. Además, anuncian que desde este jueves la inoculación contra la influenza es para toda persona que la requiera.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La hepatitis A es una infección altamente contagiosa causada por el virus de la hepatitis. Se transmite principalmente por vía fecal-oral al consumir agua o alimentos contaminados, o por contacto con personas u objetos infectados. La patología, especialmente ahora, puede propagarse en las zonas donde la lluvia ha afectado los alcantarillados o los sistema de agua potable, pues en esas situaciones aumenta el riesgo de contaminación y, con ello, la transmisión del virus.

    Aunque existe vacuna y está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), esta dosis no fue obligatoria ni gratuita hasta 2018. Por esta razón, una parte importante de la población no la tiene. Por eso, en toda esta emergencia provocada por los sistemas frontales que azotan al país, las autoridades sanitarias han instruido -a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud- inocular a todos aquellas personas que se exponen al contagio.

    “No se trata de vacunas nuevas, son vacunas que ya están disponibles en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Sin embargo, en estas situaciones de emergencia estas vacunas se priorizan y se despliegan para la población de riesgo. Por ejemplo, la hepatitis A es una vacunación que habitualmente se entrega a los niños por el PNI, pero en estos casos de emergencia se prioriza y se despliega hacia la población como, por ejemplo, los rescatistas, brigadistas y personas expuestas principalmente a aguas servidas”, explica a La Tercera la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

    Y detalla que “la instrucción la di a todas las regiones del país, porque cada región debe evaluar la situación de riesgo epidemiológico y también las condiciones sanitarias de su región. Ya se empezó a administrar en la Región Metropolitana, en Coquimbo y en Atacama también”.

    Del mismo modo, la destrucción que ha dejado la lluvia o la imposibilidad de caminar por los caminos adecuados por el clima también significa otro riesgo sanitario: el tétanos, que se contagia a través de la bacteria Clostridium tetani que vive en el suelo, polvo, estiércol y superficies oxidadas.

    Por eso, la autoridad sanitaria también está administrando la vacuna que previene el desarrollo de este cuadro.

    Vacunación contra la influenza

    Con todo, la subsecretaria advierte que estos no son los únicos riesgos sanitarios a los que se debe estar atento en la actualidad: “No nos podemos olvidar de las enfermedades respiratorias, porque seguimos teniendo circulación de virus. Las consultas de urgencia han aumentado y las hospitalizaciones también. Es vital que la gente se vaya a vacunar“.

    Por esta razón, el Ministerio de Salud decidió ampliar la vacunación contra la influenza para toda la población del país. De esta manera, según adelanta la subsecretaria a La Tercera, a partir de este jueves toda la población que lo desee puede inocularse de manera gratuita contra este virus. Hasta ahora, esa opción estaba solo disponible para los grupos objetivos.

    “El llamado siempre es a vacunarse a todas las personas que no tienen su esquema de vacunación completo. Y en el caso de los niños el llamado es a los papás para completar su esquema. Porque las enfermedades contagiosas existen y tenemos la posibilidad de prevenirlas con vacunas”, señala.

    Y si bien el proceso de inmunización registra un avance general del 77,69% de la población objetivo, existen grupos que aún se encuentran lejos de la meta del 80% establecida por las autoridades sanitarias. Por ejemplo, los menores entre seis meses y cinco años tienen una cobertura del 62,70%, y las personas mayores de 60 años, un 61,58%.

    José Retamal, urgenciólogo y director de Gestión Clínica de RedSalud, explica que si bien el frío o la lluvia no causan directamente enfermedades respiratorias, sí generan condiciones que favorecen la transmisión de los virus. En días fríos las personas permanecen más tiempo en espacios cerrados y con menor ventilación, lo que facilita el contagio entre quienes comparten esos ambientes.

    De hecho, afirma que “en los últimos días hemos observado un leve aumento de consultas respiratorias. De acuerdo con nuestra Plataforma de Información Epidemiológica —que analiza los casos detectados en nuestra red a nivel nacional—, la influenza A y B continúa encabezando las atenciones, manteniendo una circulación activa en la región con un 8,26% de positividad".

    En ese contexto, el especialista recalca que la inmunización es clave, así como mantener otras medidas de prevención.

    En el caso de las consultas, Retamal explica que “si una persona presenta síntomas respiratorios, lo ideal es usar mascarilla, evitar el contacto con personas de mayor riesgo y, si los síntomas son intensos o existe dificultad para respirar, consultar oportunamente. En niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, una evaluación precoz puede hacer una diferencia importante en la evolución del cuadro”.

    Más sobre:SaludVacunasLuviasSistema frontalHepatitis

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