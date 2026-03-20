Rabat afirma que Ministerio de Justicia reingresará Plan Nacional de Derechos Humanos “lo antes posible”

El titular de la cartera de Justicia, Fernando Rabat, abordó la tarde de este viernes la situación generada luego que el Ejecutivo retirara de Contraloría el decreto vinculado al funcionamiento del Plan Nacional de Derechos Humanos.

La medida fue anunciada por el Ejecutivo el pasado martes, con la justificación de que el plan lo someterían a una revisión interna.

Consultado durante esta jornada al respecto, Rabat señaló: “Estamos iniciando su estudio. Está a cargo de eso el subsecretario de Derechos Humanos y la idea es reingresarlo lo antes posible , pero estamos analizándolo.

A pesar de lo anterior, el secretario de Estado no entró en detalles respecto al tiempo que tomarían en reingresar la medida a Contraloría.

“Son muchas páginas, son muchas medidas y estamos haciendo un estudio acabado de ello para poder reingresar lo antes posible”, explicó.

Reunión con la presidenta del Tribunal Constitucional

Las anteriores declaraciones Rabat las realizó tras sostener una reunión con la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, en la que se buscaba “fortalecer las relaciones institucionales entre ambos organismos”.

“Es una visita de carácter protocolar en donde conversamos cosas propias del desarrollo del trabajo del Tribunal Constitucional y otras de lo que han sido los primeros días de instalaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, explicó el titular de Justicia.

En ese sentido, el ministro detalló que la cartera operará con 5 ejes: relación con el Poder Judicial, relación o deber en seguridad, derechos humanos, atención a las personas y la probidad.