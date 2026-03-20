SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Rabat afirma que Ministerio de Justicia reingresará Plan Nacional de Derechos Humanos “lo antes posible”

    El Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos fue aprobado durante la administración de Gabriel Boric y contemplaba 175 acciones por parte de organismos públicos, en cinco ejes estratégicos que buscan operar como la hoja de ruta del Estado en materia de derechos fundamentales.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Rabat afirma que Ministerio de Justicia reingresará Plan Nacional de Derechos Humanos “lo antes posible”

    El titular de la cartera de Justicia, Fernando Rabat, abordó la tarde de este viernes la situación generada luego que el Ejecutivo retirara de Contraloría el decreto vinculado al funcionamiento del Plan Nacional de Derechos Humanos.

    La medida fue anunciada por el Ejecutivo el pasado martes, con la justificación de que el plan lo someterían a una revisión interna.

    Consultado durante esta jornada al respecto, Rabat señaló: “Estamos iniciando su estudio. Está a cargo de eso el subsecretario de Derechos Humanos y la idea es reingresarlo lo antes posible, pero estamos analizándolo.

    A pesar de lo anterior, el secretario de Estado no entró en detalles respecto al tiempo que tomarían en reingresar la medida a Contraloría.

    “Son muchas páginas, son muchas medidas y estamos haciendo un estudio acabado de ello para poder reingresar lo antes posible”, explicó.

    Reunión con la presidenta del Tribunal Constitucional

    Las anteriores declaraciones Rabat las realizó tras sostener una reunión con la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, en la que se buscaba “fortalecer las relaciones institucionales entre ambos organismos”.

    “Es una visita de carácter protocolar en donde conversamos cosas propias del desarrollo del trabajo del Tribunal Constitucional y otras de lo que han sido los primeros días de instalaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, explicó el titular de Justicia.

    En ese sentido, el ministro detalló que la cartera operará con 5 ejes: relación con el Poder Judicial, relación o deber en seguridad, derechos humanos, atención a las personas y la probidad.

    Ministerio de Justicia

    Lee también:

    Más sobre:JusticiaFernando RabatPlan Nacional de Derechos HumanosDaniela MarziTribunal Constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    Asociación de Buses Interprovinciales muestra preocupación ante posible eliminación del Mepco y pide gradualidad en implementación

    Tribunal sobresee a exsubsecretario Zúñiga tras querella por contrato con Espacio Riesco para hospital de emergencia en pandemia

    Clínicas valoran la alerta sanitaria oncológica y afirman estar disponibles para buscar “soluciones” a las listas de espera

    Presidente José Antonio Kast recibe a Michelle Bachelet en La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    2.
    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    3.
    “Vamos a iniciar una investigación interna”: Poduje pasa a la ofensiva en el Minvu

    “Vamos a iniciar una investigación interna”: Poduje pasa a la ofensiva en el Minvu

    4.
    Los argumentos de la Corte Suprema para desaforar al ahora exdiputado Joaquín Lavín León

    Los argumentos de la Corte Suprema para desaforar al ahora exdiputado Joaquín Lavín León

    5.
    Conocido como “pelacables”: Independencia anuncia prohibición de venta de alcohol de bajo costo en la comuna

    Conocido como “pelacables”: Independencia anuncia prohibición de venta de alcohol de bajo costo en la comuna

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?

    Asociación de Buses Interprovinciales muestra preocupación ante posible eliminación del Mepco y pide gradualidad en implementación
    Chile

    Asociación de Buses Interprovinciales muestra preocupación ante posible eliminación del Mepco y pide gradualidad en implementación

    Tribunal sobresee a exsubsecretario Zúñiga tras querella por contrato con Espacio Riesco para hospital de emergencia en pandemia

    Clínicas valoran la alerta sanitaria oncológica y afirman estar disponibles para buscar “soluciones” a las listas de espera

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile
    Negocios

    Unilever nombra a Chantal Goldschmidt como la nueva gerenta general para su operación en Chile

    ClapesUC proyecta fuerte alza en el precio de las bencinas la próxima semana, considerando el Mepco

    Bolsa de Santiago completa su tercera baja en medio de caída global de mercados incertidumbre en Medio Oriente

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad
    Tendencias

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    La llamativa comparación de Fernando Ortiz en Colo Colo al referirse a la llegada de Gago a la U
    El Deportivo

    La llamativa comparación de Fernando Ortiz en Colo Colo al referirse a la llegada de Gago a la U

    Atención la UC: en Argentina revelan la magnitud de la grave lesión de Edinson Cavani en Boca Juniors

    “Chile presentó la camiseta alternativa que no usará en el Mundial”: la nueva burla de la prensa argentina a la Roja

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago
    Cultura y entretención

    Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago

    Arriesgado y para la pista de baile: cómo es el regreso de CA7RIEL y Paco Amoroso, uno de los discos latinos del año

    Seis películas emblemáticas de Chuck Norris y dónde verlas

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén
    Mundo

    Cae un fragmento de misil iraní en la Ciudad Vieja de Jerusalén

    Las medidas con que algunos gobiernos en el mundo hacen frente al alza de los combustibles por la guerra en Irán

    Trump califica a los países de la OTAN de “cobardes”

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal