Rabat asiste al pleno de la Suprema: presentó a los ministros los lineamientos legislativos del Ejecutivo en materia de justicia

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, asistió la mañana de este viernes al pleno de la Corte Suprema.

Al término de la instancia, explicó el secretario de Estado que habría asistido tras ser invitado el pasado miércoles por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

“Se nos dio la oportunidad de entregar cuales son nuestros principales lineamientos de orden legislativo que vamos a desarrollar y que nos atañen, por cierto a la administración de justicia”, comenzó explicando.

A lo que agregó: “Luego de esa exposición, los señores ministros y la señora ministra nos dieron su parecer sobre muchas de ellas. Y por cierto, que quedamos en seguir trabajando en conjunto, que va a ser la tónica de este ministerio”.

En ese sentido, consultado por el contexto que enfrenta el Poder Judicial, cuestionado por la remoción de jueces en diversas investigaciones judiciales, señaló que habría manifestado al pleno “la plena disposición del gobierno del Presidente José Antonio Kast en trabajar unidos con el tribunal pleno para avanzar en todos aquellos proyectos que colaboren con la correcta administración de justicia”.

Por otro lado, y en medio del anuncio de ajustes presupuestarios a diversas instituciones, el tema también fue tocado por los Supremos durante la reunión.

“Me manifestaron su preocupación y yo evidentemente que esa preocupación la trasladé al ministro de Hacienda”, explicó Rabat.

Un tema que no fue conversado durante la instancia, según declaró el secretario de Estado, fue la polémica por la opción de indultar a diversas personas condenadas.

Días atrás, la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich había declarado primeramente en una entrevista con TVN que aquella atribución “debería ser eliminada”.

Sin embargo, tras una reunión con el mismo Rabat el miércoles, afirmó que su postura personal “ya no es un tema”.