Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se reunió la mañana de este jueves con el fiscal Nacional, Ángel Valencia, en dependencias del Ministerio Público en calle Catedral.

Cuando la cita culminó ya se conocía la decisión del 4° Juzgado de Garantía de Santiago de fijar la medida cautelar de prisión preventiva para Manuel Guerra, otrora fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente imputado por delitos de cohecho agravado, prevaricación y violación de secreto.

Consultado respecto al tema, el ministro explicó que no es un asunto que haya estado en el radar de su cartera.

“No lo hemos monitoreado porque no creo que corresponda. Si lo que le puedo señalar a este respecto es que es una demostración de que nuestras instituciones funcionan, de que los tribunales de justicia y la Fiscalía funcionan, sin perjuicio del derecho de todo ciudadano de tener un debido proceso. Hoy ha sido una manifestación clara de lo que acabo de señalar”, sostuvo.

Rabat evitó hacer una evaluación respecto a las acciones imputadas al expersecutor.

“Los delitos son per se graves. Ahora, como ministro de Justicia también voy a respetar el debido proceso, pero los delitos en sí son muy graves”, sostuvo.

La indagatoria contra Guerra apunta a que, en al menos ocho casos, siendo fiscal, habría actuado buscando congraciarse con el abogado Luis Hermosilla cuando el penalista asesoraba al Ministerio del Interior, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, buscando beneficios personales y para personas cercanas.

Reunión con Valencia

Sobre el encuentro con el jefe del Ministerio Público, Rabat explicó que trataron “distintos temas de orden legislativo que le preocupan a la Fiscalía y en los cuales puede colaborar el ministerio”.

“Hay algunos proyectos de ley que hoy día están en el Congreso Nacional y que a nosotros nos interesan, algunos de los cuales van a estar en curso esta semana. También es relevante, y conversamos, que ya el día 2 de abril comienza la Fiscalía Supraterritorial”, detalló la autoridad de gobierno.