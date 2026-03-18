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    Chevesich evita pronunciarse sobre figura del indulto presidencial tras reunión con ministro de Justicia

    La presidenta de la Corte Suprema afirmó que su postura personal al respecto "ya no es tema". Horas antes, la magistrada planteó que esa atribución debiera suprimirse y recomendó analizar otro modelo para otorgar el beneficio.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sostuvieron una reunión de trabajo este miércoles en el Palacio de Tribunales.

    La cita tuvo lugar en medio de un debate, en el que la propia mandamás del Poder Judicial había manifestado su opinión, respecto a la figura del indulto presidencial.

    Chevesich aseguró, consultada por el tema en una entrevista en TVN, que la atribución “debe ser eliminada” y propuso un consejo para que analice los casos.

    A horas de esos dichos, en un diálogo con la prensa tras el encuentro con Rabat, la jueza evitó ahondar en ese planteamiento.

    “Mi postura es que es una facultad presidencial que tiene que ejercerse conforme a la Carta Fundamental, la ley respectiva y los reglamentos. Y en cuanto a mi postura personal, ya no es un tema. El tema es que es una facultad presidencial y eso es suficiente", afirmó.

    El asunto está en la palestra por la voluntad del Presidente José Antonio Kast de indultar a carabineros y militares condenados por su actuar en acciones de resguardo del orden público en la crisis social de octubre de 2019.

    “Depende también de las razones que se invoquen, porque muy bien sabemos que hay una norma de la Constitución Política de la República que dice que no se puede revivir procesos fenecidos, no se puede criticar en el fondo decisiones de orden jurisdiccional”, apuntó la magistrada en su diálogo con el canal público.

    En tanto, en el punto de prensa de este miércoles, tras su reunión con Chevesich, el ministro Rabat abordó la solicitud de indulto que presentó el excarabinero Patricio Maturana condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillai.

    “Nosotros vamos a analizar caso a caso cada una de las solicitudes de indulto y a revisar el mérito de los antecedentes antes de emitir un pronunciamiento”, explicó.

    También abogó por suprimir la figura del indulto presidencial el exministro de Justicia Hernán Larraín, jefe de la cartera en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

    Larraín, en una columna en La Tercera, manifestó que se debe replantear la atribución, advirtiendo que “su uso desde el Ejecutivo altera la separación de los poderes, se percibe político o populista, y puede afectar la reparación a las víctimas y la seguridad jurídica”.

    Desde la oposición, en tanto, la diputada Lorena Fries, militante del Frente Amplio (FA) sostuvo en un punto de prensa en el Congreso que se trata de “un resabio monárquico que existe en Chile”.

    “No se condice con una plena democracia, donde tenemos un sistema judicial cuya cúspide tiene la Corte Suprema y donde hay los suficientes mecanismos de revisión que permiten que finalmente las personas sean condenadas, absueltas, de acuerdo al derecho”, opinó.

    Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS) Marcos Ilabaca, sostuvo que “los criminales tienen un lugar donde deben estar, que es en la cárcel. Y el indulto presidencial es una transgresión a lo que resuelven los tribunales”.

    “No puedo estar sino totalmente de acuerdo con las palabras de la presidenta de la Corte Suprema en orden a buscar la eliminación de esta facultad y a lo mejor, para casos excepcionalísimos, poder generar una comisión que busque resolver caso a caso. Pero que el Presidente, por sí solo, pueda pasar por sobre los tribunales de justicia me parece que no corresponde”, planteó.

    Más sobre:Poder JudicialCorte SupremaHernán LarraínJosé Antonio Kast18-ODD.HH.Fernando RabatGloria Ana Chevesich

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