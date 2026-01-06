La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

La abogada Leonarda Villalobos Mütter, conocida por haber grabado una conversación privada entre su colega Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer –en la que ambos discutían sobre el pago de sobornos a funcionarios públicos–, decidió retomar su ejercicio profesional.

A pesar de esta situación, personas cercanas a ella aseguran que no existe ninguna restricción que le impida ejercer su profesión. Sin embargo, ella misma ha declarado públicamente que no volverá a involucrarse en casos relacionados con el ámbito tributario, como lo hacía previamente en el factoring, en el que de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg.

Desde el 29 de abril del año pasado, Villalobos se encuentra bajo arresto domiciliario total al ser imputada por el Ministerio Público en el caso Factop por presuntos delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

Villalobos, quien reconoció en agosto del año pasado en entrevista con La Tercera que atravesaba por dificultades económicas, también asesora a la productora audiovisual Pixihouse SpA en el marco de una querella que interpuso en el Juzgado de Garantía de Coluna contra el futbolista de Colo-Colo Arturo Vidal por el presunto delito estafa.

Hace un mes, Villalobos, junto al abogado Alejandro Ávila, presentó una demanda en representación de la empresaria Mariela Vera Luco ante el 10° Juzgado Civil de Santiago. La acción busca poner término a un contrato de compraventa y una millonaria indemnización por los perjuicios ocasionados a la empresaria Mariela Vera Luco, luego de acordar la compra de un inmueble a la sociedad Gonzofer SpA., propiedad del extenista Fernando González.

La disputa comenzó cuando la empresaria y deportista firmaron un contrato de promesa de compraventa de un inmueble en el Condominio Amalfi en Lo Barnechea. Vera compró el departamento N°211, junto con una bodega y dos estacionamientos, a cambio de 32.500 UF ($1.291 millones). El pago se dividió en dos partes: 2.772 UF se pagaron con un cheque al momento de la firma, y el resto, 29.728 UF, se pagaría cuando el inmueble se inscribiera a nombre de la compradora.

El vendedor debía entregar el inmueble en buen estado, con electricidad y agua funcionando, pero -según la demanda- no cumplió con esta obligación. Además, Vera descubrió fallas estructurales graves en el inmueble, como filtraciones de agua. A pesar de varios intentos de contacto a través de mensajes y cartas, no obtuvo respuesta adecuada por parte de los responsables.

Luego la demandante contactó a la hermana del extenista a través de WhatsApp para contarle que el inmueble presentaba fallas estructurales graves, que no podían ser solucionadas fácilmente.

En la demanda Vera cuenta que los daños fueron conocidos luego que un grupo de sus amigos se alojara en una habitación y ahí se percataron que el baño de dicho dormitorio se rebalsaba e inundaba toda la habitación, con aguas servidas, que incluso podía llegar al pasillo anterior al living.

La demanda cuantificó como daño emergente un total de $115 millones, que incluye el monto pagado por la suscripción de la promesa de compraventa, más $13 millones por los pagos realizados en reparaciones y pérdida de enseres, debido a los desperfectos e inundaciones del departamento.

“Por daño moral la acción señaló que las afecciones no patrimoniales, el daño a la psiquis ha generado a mi representada, como asimismo el rompimiento del sueño de la casa propia se avalúa en la suma de $ 10 millones”, añadió.

Al cierre de este artículo no hubo respuesta del extenista ni de su hermana.

Complicaciones

Hoy, la abogada Leonarda Villalobos permanece a la espera de la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, luego de haber solicitado un permiso de salida para el próximo viernes 9 de enero, entre las 09:00 y las 20:00 horas, para asistir a una consulta médica en la ciudad de Viña del Mar.

“Mi representada fue sometida hace más de diez años a una cirugía mayor de columna debido a una patología grave, intervención que implicó la instalación de implantes permanentes desde la columna cervical hasta la vértebra L4. Dicha condición médica no es episódica ni transitoria, sino crónica y estructural, requiriendo controles médicos anuales, especializados y estrictos”, consignó el escrito de la abogada Alejandra Borda.

Previamente, el tribunal había rechazado autorizar un permiso a Villalobos para que pudiera acudir el viernes pasado, 2 de enero, a Viña del Mar, al cementerio ubicado en Concón, para visitar la tumba de su padre en la conmemoración de su fallecimiento.

El tribunal consideró que no resultaba “absolutamente justificada” la asistencia de Villalobos al lugar. La abogada insistió en la solicitud, pero el tribunal nuevamente desestimó su petición.